Окружность талии против инфаркта: главный показатель, о котором все забывают

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире. Однако во многих случаях их можно предотвратить, если вовремя обратить внимание на образ жизни. Кардиолог "Скандинавского Центра Здоровья" Иван Ефремкин рассказал, какие привычки помогают укрепить сосуды и снизить риск опасных осложнений.

"Продукты горения повреждают сосуды, повышают давление и провоцируют тромбообразование. Вызывает острую дисфункцию сосудов даже эпизодическое курение. Полный отказ от вейпов и сигарет — единственный способ снизить эти риски", — подчеркнул кардиолог Иван Ефремкин.

По его словам, важнейшие факторы — отказ от курения, физическая активность, контроль веса и регулярные обследования.

Основные привычки для здоровья сосудов

Отказ от курения - сигареты и вейпы одинаково опасны. Регулярные физические нагрузки - кардиотренировки и силовые упражнения. Контроль стресса и сна - психоэмоциональное здоровье напрямую связано с сосудами. Гигиена полости рта - воспаление дёсен увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное измерение давления и липидного профиля. Контроль окружности талии - не более 94 см у мужчин и 80 см у женщин.

Сравнение факторов риска и защитных привычек

Фактор риска Как влияет Противодействие Курение Повреждает сосуды, ускоряет атеросклероз Полный отказ Гиподинамия Нарушает кровоток, повышает давление Кардио и силовые тренировки Хронический стресс Спазмы сосудов, повышение давления Медитация, отдых, режим сна Лишний вес Висцеральный жир повышает воспаление Контроль окружности талии Воспаления в полости рта Ускоряют развитие атеросклероза Регулярная стоматология Высокий холестерин Бляшки в сосудах Диета, анализы, лечение

Советы шаг за шагом

Полностью откажитесь от курения — сигареты и вейпы одинаково вредны. Включите физическую активность: минимум 150 минут кардионагрузки и 2 силовые тренировки в неделю. Ежедневно контролируйте стресс — дыхательные упражнения, йога, прогулки. Следите за сном: не менее 7 часов в сутки. Раз в полгода проверяйте липидный профиль и уровень сахара в крови. Регулярно посещайте стоматолога — здоровье дёсен связано с сердцем. Измеряйте давление дома хотя бы раз в неделю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: "редко курю, значит, вреда нет".

→ Последствие: сосуды повреждаются даже от эпизодического курения.

→ Альтернатива: полный отказ.

Ошибка: тренироваться только время от времени.

→ Последствие: недостаточный эффект для сосудов.

→ Альтернатива: регулярные занятия по расписанию.

Ошибка: игнорировать окружность талии.

→ Последствие: накопление висцерального жира и воспаление.

→ Альтернатива: контроль веса и питания.

Ошибка: не проверять уровень холестерина.

→ Последствие: скрытый рост риска атеросклероза.

→ Альтернатива: анализы и коррекция рациона.

А что если…

Если окружность талии выше нормы, значит, в организме откладывается висцеральный жир. Он окружает внутренние органы, нарушает обмен веществ и повышает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Даже при нормальном весе важно следить за этим показателем.

Плюсы и минусы заботы о сосудах

Плюсы Минусы Снижение риска инфаркта и инсульта Требует дисциплины Повышение продолжительности жизни Нужно время на тренировки Улучшение внешности и энергии Иногда требуется менять привычки питания Экономия на лечении в будущем Нужно регулярно обследоваться

FAQ

Какая физическая активность полезна для сосудов?

Кардио (ходьба, бег, плавание, велосипед) и силовые упражнения.

Насколько вредно курение вейпов?

Оно так же опасно для сосудов, как и обычные сигареты.

Как часто нужно проверять давление?

Здоровым людям — раз в неделю, гипертоникам — ежедневно.

Какие продукты лучше включить в рацион?

Овощи, рыба, цельнозерновые, орехи, оливковое масло.

Мифы и правда

Миф: если бросить курить после 40 лет, вред уже не исправить.

Правда: риск снижается в любом возрасте.

Миф: только кардионагрузки полезны для сосудов.

Правда: силовые тренировки тоже снижают давление и холестерин.

Миф: зубы и сердце никак не связаны.

Правда: воспаление дёсен повышает риск атеросклероза.

Три интересных факта

• Даже одно выкуренное время от времени сигарета вызывает спазм сосудов.

• Окружность талии — более точный показатель риска сердечно-сосудистых болезней, чем вес.

• Люди, регулярно занимающиеся спортом, стареют медленнее на клеточном уровне.

