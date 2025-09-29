Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сигарета
Сигарета
© Freepik by Racool_studio is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована вчера в 23:39

Окружность талии против инфаркта: главный показатель, о котором все забывают

Эксперт: курение и вейпы одинаково опасны для сердца

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире. Однако во многих случаях их можно предотвратить, если вовремя обратить внимание на образ жизни. Кардиолог "Скандинавского Центра Здоровья" Иван Ефремкин рассказал, какие привычки помогают укрепить сосуды и снизить риск опасных осложнений.

"Продукты горения повреждают сосуды, повышают давление и провоцируют тромбообразование. Вызывает острую дисфункцию сосудов даже эпизодическое курение. Полный отказ от вейпов и сигарет — единственный способ снизить эти риски", — подчеркнул кардиолог Иван Ефремкин.

По его словам, важнейшие факторы — отказ от курения, физическая активность, контроль веса и регулярные обследования.

Основные привычки для здоровья сосудов

  1. Отказ от курения - сигареты и вейпы одинаково опасны.

  2. Регулярные физические нагрузки - кардиотренировки и силовые упражнения.

  3. Контроль стресса и сна - психоэмоциональное здоровье напрямую связано с сосудами.

  4. Гигиена полости рта - воспаление дёсен увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  5. Регулярное измерение давления и липидного профиля.

  6. Контроль окружности талии - не более 94 см у мужчин и 80 см у женщин.

Сравнение факторов риска и защитных привычек

Фактор риска Как влияет Противодействие
Курение Повреждает сосуды, ускоряет атеросклероз Полный отказ
Гиподинамия Нарушает кровоток, повышает давление Кардио и силовые тренировки
Хронический стресс Спазмы сосудов, повышение давления Медитация, отдых, режим сна
Лишний вес Висцеральный жир повышает воспаление Контроль окружности талии
Воспаления в полости рта Ускоряют развитие атеросклероза Регулярная стоматология
Высокий холестерин Бляшки в сосудах Диета, анализы, лечение

Советы шаг за шагом

  1. Полностью откажитесь от курения — сигареты и вейпы одинаково вредны.

  2. Включите физическую активность: минимум 150 минут кардионагрузки и 2 силовые тренировки в неделю.

  3. Ежедневно контролируйте стресс — дыхательные упражнения, йога, прогулки.

  4. Следите за сном: не менее 7 часов в сутки.

  5. Раз в полгода проверяйте липидный профиль и уровень сахара в крови.

  6. Регулярно посещайте стоматолога — здоровье дёсен связано с сердцем.

  7. Измеряйте давление дома хотя бы раз в неделю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: "редко курю, значит, вреда нет".
    → Последствие: сосуды повреждаются даже от эпизодического курения.
    → Альтернатива: полный отказ.

  • Ошибка: тренироваться только время от времени.
    → Последствие: недостаточный эффект для сосудов.
    → Альтернатива: регулярные занятия по расписанию.

  • Ошибка: игнорировать окружность талии.
    → Последствие: накопление висцерального жира и воспаление.
    → Альтернатива: контроль веса и питания.

  • Ошибка: не проверять уровень холестерина.
    → Последствие: скрытый рост риска атеросклероза.
    → Альтернатива: анализы и коррекция рациона.

А что если…

Если окружность талии выше нормы, значит, в организме откладывается висцеральный жир. Он окружает внутренние органы, нарушает обмен веществ и повышает риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Даже при нормальном весе важно следить за этим показателем.

Плюсы и минусы заботы о сосудах

Плюсы Минусы
Снижение риска инфаркта и инсульта Требует дисциплины
Повышение продолжительности жизни Нужно время на тренировки
Улучшение внешности и энергии Иногда требуется менять привычки питания
Экономия на лечении в будущем Нужно регулярно обследоваться

FAQ

Какая физическая активность полезна для сосудов?
Кардио (ходьба, бег, плавание, велосипед) и силовые упражнения.

Насколько вредно курение вейпов?
Оно так же опасно для сосудов, как и обычные сигареты.

Как часто нужно проверять давление?
Здоровым людям — раз в неделю, гипертоникам — ежедневно.

Какие продукты лучше включить в рацион?
Овощи, рыба, цельнозерновые, орехи, оливковое масло.

Мифы и правда

  • Миф: если бросить курить после 40 лет, вред уже не исправить.
    Правда: риск снижается в любом возрасте.

  • Миф: только кардионагрузки полезны для сосудов.
    Правда: силовые тренировки тоже снижают давление и холестерин.

  • Миф: зубы и сердце никак не связаны.
    Правда: воспаление дёсен повышает риск атеросклероза.

Три интересных факта

• Даже одно выкуренное время от времени сигарета вызывает спазм сосудов.
• Окружность талии — более точный показатель риска сердечно-сосудистых болезней, чем вес.
• Люди, регулярно занимающиеся спортом, стареют медленнее на клеточном уровне.

Исторический контекст

  • В XIX веке болезни сердца считались "болезнью пожилых", но с ростом курения и гиподинамии они стали массовыми.

  • В XX веке впервые доказали связь холестерина и атеросклероза.

  • Сегодня кардиология уделяет особое внимание профилактике — от генетических тестов до фитнес-технологий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила об опасности чрезмерного употребления минеральной воды сегодня в 0:04

Минеральная вода играет с организмом в рулетку: чем больше пьёшь, тем ближе беда

Минеральная вода кажется безопасной, но её избыточное потребление может привести к проблемам. Разбираемся, как выбрать и правильно пить.

Читать полностью » Солёный или металлический вкус по утрам может указывать на проблемы с носовыми пазухами вчера в 18:21

Утро начинается с горечи: что на самом деле прячется за странным привкусом

Разбираемся в причинах утреннего неприятного привкуса во рту: от недостатка слюны до 'тихого' рефлюкса. Узнайте, как ночной апноэ влияет на вкусовые рецепторы и как простые вечерние ритуалы помогут сохранить свежесть.

Читать полностью » Бананы помогают снижать вес и уменьшать жир на животе вчера в 17:28

Фрукт, который считали слишком калорийным, оказался ключом к плоскому животу

Банан — не просто фрукт для быстрого перекуса. Он способен помочь в борьбе с жиром на животе, если правильно включить его в рацион.

Читать полностью » Врачи напоминают: регулярные приступы мигрени требуют консультации невролога, а не самолечения вчера в 17:15

Опасность игнорирования: почему самолечение при мигрени может обернуться бедой

Топ-менеджер Алексей делится личным опытом борьбы с мигренью. Как «отпускание боли» и визуализация помогли ему снизить частоту и интенсивность приступов. Узнайте, как мигрень повлияла на его карьеру и личную жизнь.

Читать полностью » Диетолог Эмма Дербишир: жирная рыба полезнее моркови для здоровья глаз вчера в 16:10

Продукты для зрения: простая замена, которая работает лучше витаминов

Морковь полезна, но есть продукт намного эффективнее для здоровья глаз! Узнайте, какая рыба богата омега-3 и как часто ее нужно есть, чтобы улучшить зрение.

Читать полностью » Яблочный уксус улучшает вид седых волос — рекомендации трихологов вчера в 16:08

Седина становится врагом: эти ошибки ухода ускоряют старение волос

Яблочный уксус способен преобразить седые волосы без красок и химии. Узнайте, как простое средство из кухни возвращает прядям блеск и мягкость.

Читать полностью » Ортопед Аникар Чхабра: колено — один из самых сложных суставов организма вчера в 15:05

Невидимая нагрузка: как каждое движение давит на суставы сильнее, чем мы думаем

Узнайте, как сохранить здоровье коленей и избежать боли с помощью простых упражнений и полезных советов. Профилактика артрита и укрепление суставов – это легко!

Читать полностью » Напитки для роста волос: луковый сок, свекла и зелёный чай укрепляют фолликулы вчера в 15:02

Волосы редеют быстрее, чем вы думаете: вот напитки, которые спасают ситуацию

Хотите густые и крепкие волосы? Узнайте, какие простые напитки помогут пробудить спящие луковицы и заменить дорогостоящие средства.

Читать полностью »

Новости
Наука

Исследование в Швейцарии: солнечные панели 1987 года работают до сих пор
Авто и мото

Автоэксперт: установка аккумулятора большей ёмкости ускоряет её износ при слабом генераторе
Питомцы

Ветеринар: хроническая тревожность у собак приводит к болезням ЖКТ
Еда

Эксперт: йогурт предложен как замена майонеза в помидорной закуске
Технологии

Основатель Outreach Мэнни Медина привлёк $21,6 млн для стартапа Paid
УрФО

Марко-Калоджеро — новое редкое имя в реестре ЗАГС Пермского края
Еда

Красная рыба со шпинатом хорошо подходит и для быстрого ужина, и для праздничного стола
Садоводство

Известковая побелка снижает риск плесени в погребах Сахалинской области
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet