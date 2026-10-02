Тромбоз подкрадывается исподтишка: несколько привычных вещей могут серьезно повысить риск

Здоровый образ жизни и своевременная диагностика являются ключевыми факторами в предотвращении опасных сосудистых катастроф, рассказал флеболог, доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачев. Специалист подробно разъяснил механизмы защиты организма от венозных и артериальных патологий в комментарии для NewsInfo.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области с первого октября стартует тематическая неделя, в ходе которой эксперты уделят особое внимание роли правильного рациона в сохранении чистоты сосудов.

Флеболог отметил, что сегодня существуют четкие международные и российские рекомендации, позволяющие минимизировать риски тромбообразования. Одним из главных врагов сосудов является гиподинамия. При этом медицинская статистика подтверждает, что ежедневная физическая активность способна радикально изменить состояние всей кровеносной системы.

Помимо малоподвижного образа жизни, угрозу представляют заболевания опорно-двигательного аппарата, ограничивающие подвижность человека, а также бесконтрольный прием гормональных препаратов, включая анаболики и оральные контрацептивы.

Особую роль эксперт отвел генетическому фактору и семейному анамнезу. Важно обращать внимание на случаи ранних сосудистых сбоев у близких родственников. Стоит учитывать, что наследственность становится фактором риска, если у родителей или бабушек с дедушками случались эпизоды закупорки вен в молодом возрасте.

"Ранние инфаркты, которые происходят в возрасте 45-50 лет, инсульты, которые происходят в относительно молодом возрасте без каких-то серьезных изменений в мозговых или коронарных сосудах. Курение неограниченное может приводить к развитию тромбоза. Алкоголизация, прием особенно крепкого алкоголя, который вызывает сгущение крови, тоже может приводить к тромбозу", — пояснил Богачев.

Профессор добавил, что вредные привычки создают дополнительную нагрузку на миокард. В частности, врачи предупреждают, что регулярная вечерняя привычка употреблять спиртное запускает цепочку опасных биохимических сбоев. Для тех, кто уже столкнулся с последствиями курения, важно понимать, что отказ от вредной привычки значительно снижает вероятность тромбоэмболических осложнений в будущем.

Отдельную категорию риска составляют пациенты стационаров и путешественники. При длительной неподвижности, например, во время перелетов, рекомендуется использовать специальный компрессионный трикотаж. Специалисты напоминают, что длительное пребывание в авиационном кресле в условиях сухого воздуха провоцирует застой крови.

"Что касается профилактики тромбозов у людей, которые попадают в лечебные учреждения на операции или после травм, есть протоколы ведения этих пациентов, которые подразумевают назначение антикоагулянтных препаратов. В основном речь идет о генерации здорового образа жизни и о внедрении протоколов профилактики тромбозов в лечебных учреждениях", — подчеркнул специалист.

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