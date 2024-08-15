Солим картошку во время варки правильно: в мундире, очищенную и на пюре

Картофель — один из самых популярных продуктов на кухне, поэтому вопрос о том, когда лучше солить картошку при варке, актуален для многих. Чтобы получить наилучший результат, необходимо знать правила и тонкости приготовления.
Когда солить картошку
Рекомендуется солить картофель примерно за 5-10 минут до окончания варки. Это позволит соли проникнуть в клубни и придать им нужный вкус. Однако время может варьироваться в зависимости от рецепта.
Когда солить картошку при варке на пюре
При приготовлении пюре картофель обычно варят в кожуре, затем очищают и протирают. В этом случае лучше добавить соль после закипания воды.
Когда солить картофель при варке в кожуре или без неё
Если картофель варится в кожуре, соль добавляют после закипания воды. Если же картофель очищен, соль добавляют через 5-10 минут после начала варки.
Советы по варке картошки
- Налейте холодную воду в кастрюлю, чтобы клубни равномерно прогревались.
- Время варки зависит от размера клубней и состава блюда. Обычно картофель варится от 20 до 30 минут.
- Чтобы проверить готовность, проткните клубень вилкой. Отварной картофель должен быть мягким.
- Следите за уровнем воды, чтобы она не выкипела.
- После варки посолите картофель и дайте ему немного остыть.
Фото: commons.wikimedia.org/ Benreis (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
Axios: Трамп обсудил с Нетаньяху сделку о прекращении огня в секторе Газа
У 45-ого главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа состоялся телефонный разговор с израильским государственным и политическим деятелем Биньямином Нетаньяху, который на данный момент занимает пост премьер-министра. Основной темой их разговора стала сделка о завершении боевых действий в Газе. Об этом информировал американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на источники.
Посол Келин: РФ отреагирует на создание Западом ракет средней дальности
Инициативы государств Запада по коллективной разработке ракетного оружия средней дальности довольно опасны. Российской Федерации придётся отвечать на них должным образом. Об этом информировал агентство РИА Новости российский посол в Лондоне Андрей Келин.
Виктория Боня поделилась мыслями о страхе смерти перед восхождением на гору
Блогер и модель Виктория Боня поделилась своими мыслями о страхе и смерти в социальных сетях в контексте подготовки к восхождению на гору Манаслу в Непале.
Сергей Жуков показал романтические кадры с женой в Карелии
Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков похвастался романтическим досугом с супругой Региной Бурд.