Эта болезнь не спрашивает возраст: профессии, в которых варикоз неизбежен

Главными причинами варикозной болезни становятся наследственность, ожирение и длительные статические нагрузки, отметила хирург-флеболог Юсуповской больницы, кандидат медицинских наук Елена Смирнова. В беседе с NewsInfo специалист объяснила, почему именно женщины чаще сталкиваются с варикозом и как образ жизни влияет на здоровье вен.

Флеболог подчеркнула, что однозначной причины варикозной болезни не существует, но есть ряд факторов, способствующих ее развитию.

"Мы говорим, как правило, о факторах, которые предрасполагают и приводят к этому заболеванию. Прежде всего важна роль генетики, наследственности. Наши пациенты зачастую говорят, что у них вены от мамы, от бабушки достались, от папы. И отчасти это действительно так", — пояснила флеболог.

Специалист отметила и другие причины появления варикоза.

"Роль играет наш образ жизни, длительные статические и физические нагрузки, это речь о профессиональной деятельности. Например, у стюардессы, официанты, повара, грузчики, они в группе риска, у таких людей вены на ногах появляются в более молодом возрасте и в большем объеме", — отметила Смирнова.

Она добавила, что у женщин варикоз часто впервые проявляется во время беременности из-за увеличения объема циркулирующей крови и изменения гормонального профиля.