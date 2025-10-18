Когда работа тянет вниз: почему варикоз называют болезнью тех, кто не садится весь день

Многие воспринимают варикозное расширение вен как эстетическую проблему, связанную с возрастом. Однако врачи всё чаще напоминают: варикоз — это хроническое заболевание, напрямую зависящее от образа жизни и характера работы. Длительное пребывание на ногах, физические нагрузки, стресс и даже особенности рабочего графика могут привести к нарушениям венозного оттока.

О том, кто находится в группе риска и как предупредить болезнь, рассказал флеболог, сосудистый хирург Кирилл Самохин в интервью "Москве 24".

Профессии, где риск особенно высок

"Также в зоне риска такие профессии, как парикмахер и официант. У последних вообще большая нагрузка на опорно-двигательную систему, поэтому появляются проблемы с суставами и спиной, а также избыточное давление на вены", — сказал Кирилл Самохин.

По словам специалиста, варикоз чаще всего встречается у людей, которые проводят большую часть рабочего дня стоя - без возможности регулярно менять положение тела или делать перерывы для отдыха.

К таким профессиям относятся:

рабочие на производстве;

врачи и медсёстры;

парикмахеры и косметологи;

официанты, баристы, продавцы-консультанты;

стюардессы и пилоты.

Особенно часто заболевание проявляется у женщин, поскольку на развитие болезни влияют и гормональные изменения, и ношение обуви на каблуках.

Почему варикоз называют "болезнью ног"

"Иногда хроническое заболевание возникает из-за наследственности, однако проблема характерна для тех, кто проводит много времени на ногах (например, рабочие и врачи), а также в самолётах", — отметил специалист.

Варикоз развивается, когда венозные клапаны, препятствующие обратному току крови, перестают работать правильно. Кровь застаивается, вены растягиваются, становятся извитыми и заметными под кожей.

Главные провоцирующие факторы — длительное статическое напряжение, избыточный вес, малоподвижность вне работы и тяжёлые физические нагрузки.