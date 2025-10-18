Когда работа тянет вниз: почему варикоз называют болезнью тех, кто не садится весь день
Многие воспринимают варикозное расширение вен как эстетическую проблему, связанную с возрастом. Однако врачи всё чаще напоминают: варикоз — это хроническое заболевание, напрямую зависящее от образа жизни и характера работы. Длительное пребывание на ногах, физические нагрузки, стресс и даже особенности рабочего графика могут привести к нарушениям венозного оттока.
О том, кто находится в группе риска и как предупредить болезнь, рассказал флеболог, сосудистый хирург Кирилл Самохин в интервью "Москве 24".
Профессии, где риск особенно высок
"Также в зоне риска такие профессии, как парикмахер и официант. У последних вообще большая нагрузка на опорно-двигательную систему, поэтому появляются проблемы с суставами и спиной, а также избыточное давление на вены", — сказал Кирилл Самохин.
По словам специалиста, варикоз чаще всего встречается у людей, которые проводят большую часть рабочего дня стоя - без возможности регулярно менять положение тела или делать перерывы для отдыха.
К таким профессиям относятся:
-
рабочие на производстве;
-
врачи и медсёстры;
-
парикмахеры и косметологи;
-
официанты, баристы, продавцы-консультанты;
-
стюардессы и пилоты.
Особенно часто заболевание проявляется у женщин, поскольку на развитие болезни влияют и гормональные изменения, и ношение обуви на каблуках.
Почему варикоз называют "болезнью ног"
"Иногда хроническое заболевание возникает из-за наследственности, однако проблема характерна для тех, кто проводит много времени на ногах (например, рабочие и врачи), а также в самолётах", — отметил специалист.
Варикоз развивается, когда венозные клапаны, препятствующие обратному току крови, перестают работать правильно. Кровь застаивается, вены растягиваются, становятся извитыми и заметными под кожей.
Главные провоцирующие факторы — длительное статическое напряжение, избыточный вес, малоподвижность вне работы и тяжёлые физические нагрузки.
|Фактор
|Как влияет на вены
|Долгое стояние
|Повышает давление в венах ног
|Сидячая работа
|Замедляет кровоток и вызывает застой
|Наследственность
|Определяет прочность стенок сосудов
|Физические нагрузки
|Перенапрягают клапанный аппарат вен
|Избыточный вес
|Усиливает нагрузку на нижние конечности
Рабочие и врачи: профессиональные риски
На первый взгляд кажется, что представители медицинских профессий должны знать, как предотвратить варикоз. Но практика показывает, что врачи и медсёстры сами входят в группу риска.
Дежурства по 12-24 часа, постоянное движение по отделению, редкие перерывы и стрессы — всё это приводит к хронической венозной недостаточности.
Рабочие на заводах и строители страдают от болезни не меньше: они выполняют тяжёлую физическую работу, часто без компрессионных чулок и перерывов на отдых.
Парикмахеры и официанты — на ногах весь день
"У последних вообще большая нагрузка на опорно-двигательную систему, поэтому появляются проблемы с суставами и спиной, а также избыточное давление на вены", — уточнил врач.
Парикмахеры, визажисты и мастера маникюра проводят за рабочим креслом до 8-10 часов стоя, а официанты и баристы ежедневно проходят по несколько километров, почти не присаживаясь.
В результате вены постоянно находятся под давлением, сосуды теряют эластичность, а мышцы ног не справляются с функцией "второго сердца" — перекачкой крови вверх.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли вылечить варикоз навсегда?
Полностью — редко, но можно добиться стойкой ремиссии при своевременном лечении.
Помогает ли контрастный душ?
Да, он тренирует сосуды и улучшает тонус вен.
Опасен ли варикоз во время беременности?
Да, требует наблюдения флеболога и ношения компрессионного белья.
Можно ли заниматься фитнесом при варикозе?
Да, но без прыжков и тяжёлых нагрузок — предпочтительны плавание и ходьба.
