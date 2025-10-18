Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женские ноги с варикозом
© flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:19

Когда работа тянет вниз: почему варикоз называют болезнью тех, кто не садится весь день

Флеболог Кирилл Самохин назвал профессии с наибольшим риском варикоза

Многие воспринимают варикозное расширение вен как эстетическую проблему, связанную с возрастом. Однако врачи всё чаще напоминают: варикоз — это хроническое заболевание, напрямую зависящее от образа жизни и характера работы. Длительное пребывание на ногах, физические нагрузки, стресс и даже особенности рабочего графика могут привести к нарушениям венозного оттока.

О том, кто находится в группе риска и как предупредить болезнь, рассказал флеболог, сосудистый хирург Кирилл Самохин в интервью "Москве 24".

Профессии, где риск особенно высок

По словам специалиста, варикоз чаще всего встречается у людей, которые проводят большую часть рабочего дня стоя - без возможности регулярно менять положение тела или делать перерывы для отдыха.
К таким профессиям относятся:

  • рабочие на производстве;

  • врачи и медсёстры;

  • парикмахеры и косметологи;

  • официанты, баристы, продавцы-консультанты;

  • стюардессы и пилоты.

Особенно часто заболевание проявляется у женщин, поскольку на развитие болезни влияют и гормональные изменения, и ношение обуви на каблуках.

Почему варикоз называют "болезнью ног"

"Иногда хроническое заболевание возникает из-за наследственности, однако проблема характерна для тех, кто проводит много времени на ногах (например, рабочие и врачи), а также в самолётах", — отметил специалист.

Варикоз развивается, когда венозные клапаны, препятствующие обратному току крови, перестают работать правильно. Кровь застаивается, вены растягиваются, становятся извитыми и заметными под кожей.
Главные провоцирующие факторы — длительное статическое напряжение, избыточный вес, малоподвижность вне работы и тяжёлые физические нагрузки.

Фактор Как влияет на вены
Долгое стояние Повышает давление в венах ног
Сидячая работа Замедляет кровоток и вызывает застой
Наследственность Определяет прочность стенок сосудов
Физические нагрузки Перенапрягают клапанный аппарат вен
Избыточный вес Усиливает нагрузку на нижние конечности

Рабочие и врачи: профессиональные риски

На первый взгляд кажется, что представители медицинских профессий должны знать, как предотвратить варикоз. Но практика показывает, что врачи и медсёстры сами входят в группу риска.
Дежурства по 12-24 часа, постоянное движение по отделению, редкие перерывы и стрессы — всё это приводит к хронической венозной недостаточности.

Рабочие на заводах и строители страдают от болезни не меньше: они выполняют тяжёлую физическую работу, часто без компрессионных чулок и перерывов на отдых.

Парикмахеры и официанты — на ногах весь день

"У последних вообще большая нагрузка на опорно-двигательную систему, поэтому появляются проблемы с суставами и спиной, а также избыточное давление на вены", — уточнил врач.

Парикмахеры, визажисты и мастера маникюра проводят за рабочим креслом до 8-10 часов стоя, а официанты и баристы ежедневно проходят по несколько километров, почти не присаживаясь.
В результате вены постоянно находятся под давлением, сосуды теряют эластичность, а мышцы ног не справляются с функцией "второго сердца" — перекачкой крови вверх.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли вылечить варикоз навсегда?
Полностью — редко, но можно добиться стойкой ремиссии при своевременном лечении.

Помогает ли контрастный душ?
Да, он тренирует сосуды и улучшает тонус вен.

Опасен ли варикоз во время беременности?
Да, требует наблюдения флеболога и ношения компрессионного белья.

Можно ли заниматься фитнесом при варикозе?
Да, но без прыжков и тяжёлых нагрузок — предпочтительны плавание и ходьба.

