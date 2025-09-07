Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ванна для ног дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Олег Белов Опубликована вчера в 22:27

Варикоз появляется не из-за привычек, а по другой причине: врач объяснил, какой

Флеболог Летуновский: риск варикоза зависит от генетики и усиливается с возрастом

О варикозе существует множество заблуждений. Сердечно-сосудистый хирург и флеболог Евгений Летуновский в беседе с KP.RU объяснил, какие популярные стереотипы о болезни не имеют научного подтверждения.

Миф 1. Поза нога на ногу вызывает варикоз
По словам врача, привычка сидеть, закинув одну ногу на другую, не является причиной заболевания. Это положение никак не провоцирует развитие варикоза.

Миф 2. Каблуки вредят венам
На удивление, обувь на каблуках не всегда вредит венозной системе.

«Если женщина изредка носит каблуки выше четырёх сантиметров, это полезно для венозной системы, потому что стимулируется работа икроножных мышц», — отметил Летуновский.

Настоящие факторы риска
Главная причина развития варикоза — генетическая предрасположенность. С возрастом вероятность болезни повышается, а усугубляют ситуацию:

  • ожирение,
  • малоподвижный образ жизни,
  • длительное нахождение в статичных позах.

Как защитить вены
Для профилактики врач советует:

  • больше ходить,
  • практиковать йогу,
  • избегать длительного сидения или стояния без движения.

Вывод
Варикоз — это не следствие привычек вроде позы нога на ногу или каблуков. Реальные причины кроются в генетике и образе жизни, а профилактика проста и доступна каждому.

