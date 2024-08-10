Вкуснейшие вареники с творогом: готовим их по бабушкиному рецепту

Вареники с творогом — классическое блюдо, которое любят и дети, и взрослые. Приготовление этих вареников не требует особых навыков. Конечно, оно занимает некоторое время, но результат того определённо стоит!
Ингредиенты:
- творог — 350 г;
- мука — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сахар — 3-4 ч. л. (по вкусу);
- вода — 200 мл.
Приготовление:
- Переложите творог в глубокую миску, добавьте сахар и перемешайте.
- Взбейте яйцо, добавьте тёплую воду и соль. Постепенно добавляйте муку и перемешивайте.
- Замесите тесто, накройте его и оставьте на 20 минут.
- Разделите тесто на три части, одну оставьте под полотенцем, а две другие раскатайте в длинные колбаски и нарежьте на кусочки.
- Обваляйте каждый кусочек теста в муке и раскатайте в форме круга. В центр выложите начинку и соедините края.
- Сложите вареники на доску и часть отварите, а часть заморозьте.
- Доведите воду до кипения, добавьте соль и вареники. Варите после всплытия около 3 минут.
- Подавайте вареники с мёдом, сметаной, сливочным маслом или ягодами или фруктами.
Приятного аппетита!
Фото: commons.wikimedia.org/Кирило Шеїн ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International )
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