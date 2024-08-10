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Вареники с творогом: тонкое плотное тесто и нежная творожная начинка
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  • Опубликована сегодня в 7:17

Вкуснейшие вареники с творогом: готовим их по бабушкиному рецепту

Вареники с творогом: тонкое плотное тесто и нежная творожная начинка

Вареники с творогом — классическое блюдо, которое любят и дети, и взрослые. Приготовление этих вареников не требует особых навыков. Конечно, оно занимает некоторое время, но результат того определённо стоит!

Ингредиенты:

  • творог — 350 г;
  • мука — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • сахар — 3-4 ч. л. (по вкусу);
  • вода — 200 мл.

Приготовление:

  1. Переложите творог в глубокую миску, добавьте сахар и перемешайте.
  2. Взбейте яйцо, добавьте тёплую воду и соль. Постепенно добавляйте муку и перемешивайте.
  3. Замесите тесто, накройте его и оставьте на 20 минут.
  4. Разделите тесто на три части, одну оставьте под полотенцем, а две другие раскатайте в длинные колбаски и нарежьте на кусочки.
  5. Обваляйте каждый кусочек теста в муке и раскатайте в форме круга. В центр выложите начинку и соедините края.
  6. Сложите вареники на доску и часть отварите, а часть заморозьте.
  7. Доведите воду до кипения, добавьте соль и вареники. Варите после всплытия около 3 минут.
  8. Подавайте вареники с мёдом, сметаной, сливочным маслом или ягодами или фруктами.

Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/Кирило Шеїн ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International )

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