Готовим сухое варенье из черноплодной рябины к чаю

Сухое варенье из черноплодной рябины — очень вкусное блюдо, которое отлично подойдёт к чаю. Рассказываем, как его приготовить.
Ингредиенты:
- Черноплодная рябина — 1 кг
- Лимон — 1 шт.
- Вода — 1 л
- Сахар — 300 г
- Сахарная пудра — по вкусу
Приготовление:
- В кастрюлю налить воды и добавить сахар. Довести до кипения.
- Добавить в воду ягоды. Варить в течение часа, помешивая.
- Выжать немного сока из лимона.
- За 10 минут до конца приготовления добавить лимонный сок.
- Пересыпать ягоды в дуршлаг и дать стечь воде.
- Разложить черноплодную рябину на плоской посуде. Оставить на время.
- Когда ягоды станут цукатами, посыпать их сахарной пудрой. Сухое варенье готово!
Фото: freepik.com/KamranAydinov
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