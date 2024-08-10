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Сухое варенье из черноплодной рябины: вкусно и оригинально
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Готовим сухое варенье из черноплодной рябины к чаю

Сухое варенье из черноплодной рябины: вкусно и оригинально

Сухое варенье из черноплодной рябины — очень вкусное блюдо, которое отлично подойдёт к чаю. Рассказываем, как его приготовить.

Ингредиенты:

  • Черноплодная рябина — 1 кг
  • Лимон — 1 шт.
  • Вода — 1 л
  • Сахар — 300 г
  • Сахарная пудра — по вкусу

Приготовление:

  1. В кастрюлю налить воды и добавить сахар. Довести до кипения.
  2. Добавить в воду ягоды. Варить в течение часа, помешивая.
  3. Выжать немного сока из лимона.
  4. За 10 минут до конца приготовления добавить лимонный сок.
  5. Пересыпать ягоды в дуршлаг и дать стечь воде.
  6. Разложить черноплодную рябину на плоской посуде. Оставить на время.
  7. Когда ягоды станут цукатами, посыпать их сахарной пудрой. Сухое варенье готово!

Фото: freepik.com/KamranAydinov

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