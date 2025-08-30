Болезнь, похожая на COVID-19, но куда опаснее: что такое EVALI
Популярность электронных сигарет и вейпов породила новую смертельно опасную болезнь — EVALI, или болезнь вейперов. Впервые о ней заговорили в США в 2019 году, когда было зафиксировано более 2800 случаев госпитализации и десятки смертей. Сегодня врачи предупреждают: заболевание может развиться у любого, кто пользуется электронными устройствами для курения.
Что такое EVALI
EVALI (e-cigarette or vaping use associated lung injury) — это острое поражение лёгких, связанное с использованием вейпов и электронных сигарет. Болезнь развивается стремительно: в 95% случаев пациентам требуется срочная госпитализация, а треть из них попадает на искусственную вентиляцию лёгких.
В России первый подтверждённый случай был зафиксирован в 2021 году у 17-летнего подростка в Москве.
"Популярность вейпов и электронных сигарет привела к появлению нового смертельно опасного заболевания — EVALI", — рассказала врач-отоларинголог Алтана Прокопьева.
Симптомы болезни вейперов
Опасность EVALI заключается в том, что её легко спутать с другими заболеваниями, в том числе с COVID-19. Среди основных проявлений:
• кашель и одышка;
• боли в груди;
• высокая температура и озноб;
• сильная слабость и резкая потеря веса;
• рвота, диарея, боли в животе.
Особенность болезни — отсутствие эффекта от антибиотиков и быстрое развитие дыхательной недостаточности. Для постановки диагноза требуется компьютерная томография лёгких.
Почему болезнь смертельно опасна
Главный фактор риска кроется в составе жидкостей для вейпов. В них содержатся масла, которые попадают в лёгкие и закупоривают бронхиолы. Организм воспринимает их как инородные тела, запускается мощная воспалительная реакция — липоидная пневмония. В итоге лёгкие наполняются жидкостью, что приводит к тяжёлой дыхательной недостаточности.
Последствия вейпинга
Даже если заболевание не развивается сразу, регулярное использование вейпов вызывает:
• иссушение слизистых, повышающее риск инфекций;
• хроническое кислородное голодание;
• проблемы с сердечно-сосудистой системой;
• рост риска онкологических заболеваний;
• снижение половой функции.
Как защититься
Единственный способ полностью исключить риск EVALI — отказаться от любых электронных и обычных сигарет, а также систем нагревания табака.
