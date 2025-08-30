Болезнь, похожая на COVID-19, но куда опаснее: что такое EVALI

Популярность электронных сигарет и вейпов породила новую смертельно опасную болезнь — EVALI, или болезнь вейперов. Впервые о ней заговорили в США в 2019 году, когда было зафиксировано более 2800 случаев госпитализации и десятки смертей. Сегодня врачи предупреждают: заболевание может развиться у любого, кто пользуется электронными устройствами для курения.

Что такое EVALI

EVALI (e-cigarette or vaping use associated lung injury) — это острое поражение лёгких, связанное с использованием вейпов и электронных сигарет. Болезнь развивается стремительно: в 95% случаев пациентам требуется срочная госпитализация, а треть из них попадает на искусственную вентиляцию лёгких.

В России первый подтверждённый случай был зафиксирован в 2021 году у 17-летнего подростка в Москве.

"Популярность вейпов и электронных сигарет привела к появлению нового смертельно опасного заболевания — EVALI", — рассказала врач-отоларинголог Алтана Прокопьева.

Симптомы болезни вейперов

Опасность EVALI заключается в том, что её легко спутать с другими заболеваниями, в том числе с COVID-19. Среди основных проявлений:

• кашель и одышка;

• боли в груди;

• высокая температура и озноб;

• сильная слабость и резкая потеря веса;

• рвота, диарея, боли в животе.

Особенность болезни — отсутствие эффекта от антибиотиков и быстрое развитие дыхательной недостаточности. Для постановки диагноза требуется компьютерная томография лёгких.

Почему болезнь смертельно опасна

Главный фактор риска кроется в составе жидкостей для вейпов. В них содержатся масла, которые попадают в лёгкие и закупоривают бронхиолы. Организм воспринимает их как инородные тела, запускается мощная воспалительная реакция — липоидная пневмония. В итоге лёгкие наполняются жидкостью, что приводит к тяжёлой дыхательной недостаточности.

Последствия вейпинга

Даже если заболевание не развивается сразу, регулярное использование вейпов вызывает:

• иссушение слизистых, повышающее риск инфекций;

• хроническое кислородное голодание;

• проблемы с сердечно-сосудистой системой;

• рост риска онкологических заболеваний;

• снижение половой функции.

Как защититься

Единственный способ полностью исключить риск EVALI — отказаться от любых электронных и обычных сигарет, а также систем нагревания табака.