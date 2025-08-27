Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вейп
Вейп
© Pexels by Renz Macorol is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:36

Модное облако дыма скрывает смертельную ловушку

Врач Прокопьева: болезнь EVALI из-за вейпов приводит к тяжёлым поражениям лёгких

EVALI — малоизвестное, но крайне опасное заболевание, напрямую связанное с использованием вейпов. Медики предупреждают: болезнь может развиться внезапно и привести к тяжёлым последствиям.

Что такое EVALI

"EVALI (e-cigarette or vaping use associated lung injury) — это острое ингаляционное поражение легочной ткани, ассоциированное с использованием электронных сигарет и вейпов. Проще говоря, это тяжелейшее повреждение легких, вызванное вдыханием испарений от этих устройств", — объяснила врач-оториноларинголог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алтана Прокопьева.

По словам специалиста, в 95% случаев пациенты с EVALI нуждаются в срочной госпитализации, а треть из них подключают к аппарату ИВЛ.

История болезни

Официально заболевание было признано в 2019 году в США, когда на фоне популярности вейпов зарегистрировали более 2800 госпитализаций и 68 смертей. Причём 80% заболевших были младше 35 лет.

"В России первый подтвержденный случай был зафиксирован в 2021 году у 17-летнего юноши в Москве. Его легкие были буквально закупорены масляной пленкой от курительной смеси, что привело к тяжелейшей пневмонии и потере 10 кг веса", — рассказала Прокопьева.

Как проявляется болезнь

EVALI коварна: её симптомы маскируются под другие болезни — от COVID-19 до сердечно-сосудистых патологий.

"Симптомы EVALI очень разнообразны и могут маскироваться под другие заболевания, включая COVID-19, сердечно-сосудистые патологии или проблемы с ЖКТ. Болезнь часто начинается не с кашля, а с нарушений пищеварения: рвоты, диареи, болей в животе. Затем присоединяются температура, озноб, резкая потеря веса, сильная слабость, кашель, одышка и боли в груди", — перечисляет врач.

Главный тревожный сигнал — отсутствие реакции на антибиотики и быстрое развитие дыхательной недостаточности. Окончательный диагноз ставят после КТ легких.

Почему болезнь смертельна

Основная опасность EVALI кроется в маслянистых компонентах жидкостей для вейпов.

"Организм воспринимает их как инородное тело и запускает мощнейшую воспалительную реакцию — липоидную пневмонию, которая и приводит к дыхательной недостаточности. Легкие буквально заполняются жидкостью", — поясняет Прокопьева.

Кроме того, вейпы пересушивают слизистые, делают их уязвимыми для инфекций, вызывают хроническое кислородное голодание и постепенно разрушают сердечно-сосудистую систему.

Единственная профилактика

"Единственный надежный способ защиты — это полный и безоговорочный отказ от любых электронных и обычных сигарет, а также систем нагревания табака", — подытожила врач.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психотерапевт Татьяна Галич объяснила, как справиться с эмоциональным истощением вчера в 22:26

Когда жизнь теряет краски: как побороть эмоциональное истощение

Психотерапевт объяснила, как пережить апатию: от признания проблемы и отдыха до йоги, медитации и своевременной помощи специалистов.

Читать полностью » Влияние сна на аппетит и метаболизм: эксперты раскрыли связь с лишним весом вчера в 21:52

Лишний вес тает сам: вот почему нужно спать не менее 7 часов

Недосып саботирует похудение! Эксперт объяснил, как сон влияет на аппетит, метаболизм и гормональный баланс. 7 часов - норма для стройности.

Читать полностью » Специалисты назвали арбуз продуктом для профилактики сердечных заболеваний и поддержки тестостерона вчера в 20:35

"Арбузная виагра": миф или реальность — вот что говорят эксперты

Узнайте, как арбуз влияет на мужское здоровье. Цитруллин, ликопин и цинк – три компонента, способные поддержать потенцию, фертильность и здоровье простаты. Включайте арбуз в рацион.

Читать полностью » Marie Claire: релиз альбома Тейлор Свифт сделал оранжевый трендом сезона 2025 года вчера в 19:05

Тейлор Свифт разбудила моду: как один цвет мгновенно покорил индустрию

Тейлор Свифт покорила мир моды с новым альбомом, задав тренд оранжевого цвета. Узнайте, как этот оттенок стал символом 2025 года.

Читать полностью » 9 секретов бодрого понедельника: как начать неделю без стресса и усталости вчера в 18:29

Понедельник больше не враг: 9 секретов идеального начала недели

Узнайте, как превратить понедельник в продуктивный день! Эксперты поделились советами о сне, питании, и планировании дня для лёгкого старта рабочей недели.

Читать полностью » Нутрициолог Маэстралле: протеин помогает не только набирать массу, но и худеть вчера в 18:24

Протеин — не только для качков: как он помогает похудеть быстрее

Узнайте, как правильно употреблять протеин для эффективного похудения. Советы от эксперта помогут не только сбросить вес, но и поддержать мышцы.

Читать полностью » Дерматологи советуют использовать перчатки и крем после мытья посуды вчера в 17:44

Чистая посуда — больные руки: чем на самом деле опасно мытьё без перчаток

Мытьё посуды может быть причиной проблем с кожей рук. Узнайте, как защитить кожу, предотвратить покраснения и сохранить её мягкость с помощью простых советов.

Читать полностью » Связь обезвоживания и стресса: новое исследование о влиянии воды на кортизол вчера в 17:19

Вода против стресса: 50% разницы в реакции организма – поразительные результаты исследования

Новое исследование показало - недостаточная гидратация повышает уровень кортизола, гормона стресса, на 50%. Это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем!

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить пьядину дома: быстрый итальянский хлеб без дрожжей
Спорт и фитнес

Ошибки в упражнениях для плеч и груди: рекомендации тренера К. Алейши Феттерс
Красота и здоровье

Иммунолог Болибок: у субварианта COVID-19 выявлен симптом осиплости голоса
Еда

Пастрома из куриной грудки: как приготовить и хранить в домашних условиях
Туризм

Опыт аренды байка в Черногории: серпантины и штраф за скорость
Еда

Эскалопы из индейки: советы по выбору мяса и его обработке
Культура и шоу-бизнес

Меган Маркл: королевский протокол обязывал носить телесные колготки в любую погоду
Культура и шоу-бизнес

Автомеханики предупредили о вреде сетки на радиаторе для двигателя и вентилятора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru