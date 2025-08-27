Модное облако дыма скрывает смертельную ловушку

EVALI — малоизвестное, но крайне опасное заболевание, напрямую связанное с использованием вейпов. Медики предупреждают: болезнь может развиться внезапно и привести к тяжёлым последствиям.

Что такое EVALI

"EVALI (e-cigarette or vaping use associated lung injury) — это острое ингаляционное поражение легочной ткани, ассоциированное с использованием электронных сигарет и вейпов. Проще говоря, это тяжелейшее повреждение легких, вызванное вдыханием испарений от этих устройств", — объяснила врач-оториноларинголог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алтана Прокопьева.

По словам специалиста, в 95% случаев пациенты с EVALI нуждаются в срочной госпитализации, а треть из них подключают к аппарату ИВЛ.

История болезни

Официально заболевание было признано в 2019 году в США, когда на фоне популярности вейпов зарегистрировали более 2800 госпитализаций и 68 смертей. Причём 80% заболевших были младше 35 лет.

"В России первый подтвержденный случай был зафиксирован в 2021 году у 17-летнего юноши в Москве. Его легкие были буквально закупорены масляной пленкой от курительной смеси, что привело к тяжелейшей пневмонии и потере 10 кг веса", — рассказала Прокопьева.

Как проявляется болезнь

EVALI коварна: её симптомы маскируются под другие болезни — от COVID-19 до сердечно-сосудистых патологий.

"Симптомы EVALI очень разнообразны и могут маскироваться под другие заболевания, включая COVID-19, сердечно-сосудистые патологии или проблемы с ЖКТ. Болезнь часто начинается не с кашля, а с нарушений пищеварения: рвоты, диареи, болей в животе. Затем присоединяются температура, озноб, резкая потеря веса, сильная слабость, кашель, одышка и боли в груди", — перечисляет врач.

Главный тревожный сигнал — отсутствие реакции на антибиотики и быстрое развитие дыхательной недостаточности. Окончательный диагноз ставят после КТ легких.

Почему болезнь смертельна

Основная опасность EVALI кроется в маслянистых компонентах жидкостей для вейпов.

"Организм воспринимает их как инородное тело и запускает мощнейшую воспалительную реакцию — липоидную пневмонию, которая и приводит к дыхательной недостаточности. Легкие буквально заполняются жидкостью", — поясняет Прокопьева.

Кроме того, вейпы пересушивают слизистые, делают их уязвимыми для инфекций, вызывают хроническое кислородное голодание и постепенно разрушают сердечно-сосудистую систему.

Единственная профилактика