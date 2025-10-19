Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вейп
Вейп
© Pexels by Renz Macorol is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:37

Без никотина, но не без опасности: врачи рассказали, чем вейпы разрушают лёгкие

Эксперт опроверг миф о безопасности электронных сигарет без никотина

Даже безникотиновые составы для электронных сигарет представляют угрозу для здоровья — они содержат ароматические добавки, способные вызывать воспаления дыхательных путей и серьёзные заболевания лёгких. Об этом рассказала врач в беседе с "Лентой.ру", подчеркнув, что миф о "безопасности вейпов" не имеет под собой научных оснований.

"Даже жидкости, позиционируемые как безникотиновые, содержат ароматические соединения, которые могут спровоцировать тяжёлые болезни дыхательных путей, включая облитерирующий бронхиолит", — отметила специалист.

Возможные последствия вейпинга

По словам врача, регулярное использование электронных сигарет приводит к целому спектру проблем:

  • повышается риск развития астмы и аллергических реакций;

  • ухудшается память и когнитивные функции;

  • нарушается работа нервной системы, появляется тревожность и депрессивные состояния;

  • снижается иммунная защита дыхательных путей, что повышает восприимчивость к инфекциям.

Особую опасность вейпы представляют для подростков, чей организм ещё не сформирован. Исследования показывают, что никотин и ароматизаторы влияют на развитие мозга и могут провоцировать стойкие изменения поведения.

Почему "безникотиновые" жидкости не безопасны

Многие производители вводят потребителей в заблуждение, маркируя продукцию как "0% никотина". Однако даже в таких смесях лабораторные анализы часто выявляют следовые количества алкалоида, а ароматические соединения при нагреве образуют токсичные альдегиды.

Некоторые ароматизаторы (например, диацетил) напрямую связаны с развитием облитерирующего бронхиолита - редкого, но крайне опасного заболевания, при котором происходит необратимое сужение дыхательных путей.

"Эта болезнь нередко встречается у работников, вдыхающих пары ароматизаторов, — теперь её фиксируют и у вейперов", — пояснила эксперт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Считать, что вейпы безопаснее сигарет.
    Последствие: Развитие зависимости и хронических болезней лёгких.
    Альтернатива: Полный отказ от любых форм курения и использование программ поддержки отказа от никотина.

  • Ошибка: Выбирать "безникотиновую" жидкость, полагая, что она безвредна.
    Последствие: Воздействие токсичных ароматизаторов на дыхательные пути.
    Альтернатива: Воздержание от вейпинга, особенно при хронических заболеваниях лёгких.

  • Ошибка: Считать вейп способом борьбы с курением.
    Последствие: Замена одной формы зависимости другой.
    Альтернатива: Медицинские программы по отказу от никотина и психотерапевтическая поддержка.

Что советуют врачи

  1. При появлении кашля, одышки или боли в груди — немедленно обратиться к пульмонологу.

  2. Не использовать вейпы для "замены" сигарет — это не способ бросить курить.

  3. Подросткам и молодым людям — полностью исключить никотиносодержащие продукты.

  4. При желании отказаться от курения — воспользоваться консультацией врача-нарколога или программами Минздрава по борьбе с зависимостью.

Таблица: влияние вейпа на организм

Орган / система Последствия Возможные заболевания
Лёгкие Воспаление, сужение бронхиол Бронхиолит, ХОБЛ
Сердце Повышение ЧСС, давления Гипертония, аритмии
Мозг Зависимость, нарушение памяти Тревожные и депрессивные расстройства
Иммунная система Снижение защиты слизистых Частые простуды, пневмонии

Что делает электронные сигареты опасными

Многие пользователи ошибочно считают, что отсутствие никотина делает вейпы безвредными. Однако даже базовые компоненты — пропиленгликоль, глицерин и ароматизаторы - при нагревании превращаются в химические соединения, раздражающие слизистую дыхательных путей и вызывающие воспаление.

Самым опасным веществом остаётся никотин. Он вызывает сильную зависимость, ускоряет сердцебиение, повышает давление и повреждает лёгочную ткань. При длительном употреблении развивается хроническое воспаление бронхов, которое может перерасти в обструктивную болезнь лёгких.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дженнифер Энистон заявила, что больше не считает интенсивные тренировки единственным способом быть в форме сегодня в 15:00
56 лет — и тело мечты: как Дженнифер Энистон обошла время

Дженнифер Энистон в 56 лет по-новому смотрит на фитнес и здоровье. Узнайте, как важна осознанность и тело в её новой тренировочной философии.

Читать полностью » Врач Андрей Звонков объяснил, почему переливание крови приравнивается к пересадке органа сегодня в 14:51
Кровь — как чужой орган: медики раскрыли скрытые риски обычного переливания

Трансфузиолог Андрей Звонков рассказал, почему переливание крови сравнимо с трансплантацией органов. Как иммунная система реагирует на донорскую кровь и с какими трудностями сталкиваются врачи — в материале.

Читать полностью » В Самарском медуниверситете провели успешную лазерную операцию по удалению камней из почек сегодня в 12:35
Без скальпеля и швов: в Самаре врачи разрушили камни в почках за несколько минут

В клинике СамГМУ успешно удалили почечные камни с помощью лазера. Новая малоинвазивная методика помогает избавляться даже от самых плотных образований без осложнений и длительного восстановления.

Читать полностью » Артериальная гипертония требует постоянного контроля давления и наблюдения врача — кардиологи сегодня в 12:31
Не только у бабушек: почему гипертония всё чаще выбирает молодых

Гипертония не приговор — с ней можно жить активно и долго. Узнайте, как распознать болезнь, держать давление под контролем и избежать осложнений.

Читать полностью » Врач из России заявил, что Жанна Кальман могла быть не самой долгоживущей сегодня в 12:10
Долголетие под вопросом: врач усомнился в реальном возрасте Жанны Кальман

Российский геронтолог Валерий Новосёлов поставил под сомнение рекорд долголетия Жанны Кальман. Почему учёный считает, что вместо матери жила дочь, и как это меняет взгляды на предел человеческой жизни — в материале.

Читать полностью » В Воронежской области врачи успешно довели сложную беременность с хориоангиомой плаценты до безопасного срока сегодня в 11:45
Редчайшая беременность закончилась чудом: врачи Перми спасли мать и ребёнка

Совместная работа врачей ВОКБ №1 и специалистов НМИЦ имени В. И. Кулакова спасла жизнь матери и ребёнка. Беременность с редкой сосудистой патологией плаценты удалось довести до безопасного срока и завершить без осложнений.

Читать полностью » Уролог Риназ Камалетдинов рассказал, почему мужчины боятся обращаться к врачу сегодня в 11:34
Мужчины боятся уролога: врачи рассказали, чем заканчивается ложный стыд

Большинство россиян обращаются к врачу только в крайнем случае. Уролог Риназ Камалетдинов рассказал, почему мужчины стесняются идти к специалисту, чем опасно самолечение и как сохранить мужское здоровье.

Читать полностью » Назальная вакцина FluMist формирует естественный иммунитет против гриппа — иммунолог Анна Моррисон сегодня в 11:31
Уколам — прощай, насморку — здравствуй: что нужно знать о новом спреи FluMist

FDA впервые разрешило самостоятельное применение назальной вакцины от гриппа FluMist. Как она работает, кому подходит и почему этот шаг может изменить подход к вакцинации.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Российский тревел-блогер рассказал о шокирующей поездке на египетском такси: аттракцион похлеще американских горок
Садоводство
Экзакум легко размножается черенками и быстро укореняется в тепле — флорист Елена Дубровская
Наука
Археологи обнаружили тайник с золотом и ритуальными артефактами в Таиланде — Супавади Тангсук
Технологии
Журналисты обвинили OnePlus в копировании интерфейса Apple
Авто и мото
Changan начала локальную сборку автомобилей в России на заводе "Автотор"
Красота и здоровье
Исследования показали, что дыхательные упражнения снижают кортизол и уменьшают абдоминальный жир
Спорт и фитнес
Упражнения с резиновыми лентами укрепляют мышцы без нагрузки на суставы — отмечают физиотерапевты
Питомцы
83% кошек используют несколько когтеточек одновременно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet