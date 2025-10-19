Без никотина, но не без опасности: врачи рассказали, чем вейпы разрушают лёгкие

Даже безникотиновые составы для электронных сигарет представляют угрозу для здоровья — они содержат ароматические добавки, способные вызывать воспаления дыхательных путей и серьёзные заболевания лёгких. Об этом рассказала врач в беседе с "Лентой.ру", подчеркнув, что миф о "безопасности вейпов" не имеет под собой научных оснований.

"Даже жидкости, позиционируемые как безникотиновые, содержат ароматические соединения, которые могут спровоцировать тяжёлые болезни дыхательных путей, включая облитерирующий бронхиолит", — отметила специалист.

Возможные последствия вейпинга

По словам врача, регулярное использование электронных сигарет приводит к целому спектру проблем:

повышается риск развития астмы и аллергических реакций ;

ухудшается память и когнитивные функции ;

нарушается работа нервной системы , появляется тревожность и депрессивные состояния;

снижается иммунная защита дыхательных путей, что повышает восприимчивость к инфекциям.

Особую опасность вейпы представляют для подростков, чей организм ещё не сформирован. Исследования показывают, что никотин и ароматизаторы влияют на развитие мозга и могут провоцировать стойкие изменения поведения.

Почему "безникотиновые" жидкости не безопасны

Многие производители вводят потребителей в заблуждение, маркируя продукцию как "0% никотина". Однако даже в таких смесях лабораторные анализы часто выявляют следовые количества алкалоида, а ароматические соединения при нагреве образуют токсичные альдегиды.

Некоторые ароматизаторы (например, диацетил) напрямую связаны с развитием облитерирующего бронхиолита - редкого, но крайне опасного заболевания, при котором происходит необратимое сужение дыхательных путей.

"Эта болезнь нередко встречается у работников, вдыхающих пары ароматизаторов, — теперь её фиксируют и у вейперов", — пояснила эксперт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Считать, что вейпы безопаснее сигарет.

Последствие: Развитие зависимости и хронических болезней лёгких.

Альтернатива: Полный отказ от любых форм курения и использование программ поддержки отказа от никотина.

Ошибка: Выбирать "безникотиновую" жидкость, полагая, что она безвредна.

Последствие: Воздействие токсичных ароматизаторов на дыхательные пути.

Альтернатива: Воздержание от вейпинга, особенно при хронических заболеваниях лёгких.

Ошибка: Считать вейп способом борьбы с курением.

Последствие: Замена одной формы зависимости другой.

Альтернатива: Медицинские программы по отказу от никотина и психотерапевтическая поддержка.

Что советуют врачи

При появлении кашля, одышки или боли в груди — немедленно обратиться к пульмонологу. Не использовать вейпы для "замены" сигарет — это не способ бросить курить. Подросткам и молодым людям — полностью исключить никотиносодержащие продукты. При желании отказаться от курения — воспользоваться консультацией врача-нарколога или программами Минздрава по борьбе с зависимостью.

Таблица: влияние вейпа на организм