Без никотина, но не без опасности: врачи рассказали, чем вейпы разрушают лёгкие
Даже безникотиновые составы для электронных сигарет представляют угрозу для здоровья — они содержат ароматические добавки, способные вызывать воспаления дыхательных путей и серьёзные заболевания лёгких. Об этом рассказала врач в беседе с "Лентой.ру", подчеркнув, что миф о "безопасности вейпов" не имеет под собой научных оснований.
"Даже жидкости, позиционируемые как безникотиновые, содержат ароматические соединения, которые могут спровоцировать тяжёлые болезни дыхательных путей, включая облитерирующий бронхиолит", — отметила специалист.
Возможные последствия вейпинга
По словам врача, регулярное использование электронных сигарет приводит к целому спектру проблем:
-
повышается риск развития астмы и аллергических реакций;
-
ухудшается память и когнитивные функции;
-
нарушается работа нервной системы, появляется тревожность и депрессивные состояния;
-
снижается иммунная защита дыхательных путей, что повышает восприимчивость к инфекциям.
Особую опасность вейпы представляют для подростков, чей организм ещё не сформирован. Исследования показывают, что никотин и ароматизаторы влияют на развитие мозга и могут провоцировать стойкие изменения поведения.
Почему "безникотиновые" жидкости не безопасны
Многие производители вводят потребителей в заблуждение, маркируя продукцию как "0% никотина". Однако даже в таких смесях лабораторные анализы часто выявляют следовые количества алкалоида, а ароматические соединения при нагреве образуют токсичные альдегиды.
Некоторые ароматизаторы (например, диацетил) напрямую связаны с развитием облитерирующего бронхиолита - редкого, но крайне опасного заболевания, при котором происходит необратимое сужение дыхательных путей.
"Эта болезнь нередко встречается у работников, вдыхающих пары ароматизаторов, — теперь её фиксируют и у вейперов", — пояснила эксперт.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Считать, что вейпы безопаснее сигарет.
Последствие: Развитие зависимости и хронических болезней лёгких.
Альтернатива: Полный отказ от любых форм курения и использование программ поддержки отказа от никотина.
-
Ошибка: Выбирать "безникотиновую" жидкость, полагая, что она безвредна.
Последствие: Воздействие токсичных ароматизаторов на дыхательные пути.
Альтернатива: Воздержание от вейпинга, особенно при хронических заболеваниях лёгких.
-
Ошибка: Считать вейп способом борьбы с курением.
Последствие: Замена одной формы зависимости другой.
Альтернатива: Медицинские программы по отказу от никотина и психотерапевтическая поддержка.
Что советуют врачи
-
При появлении кашля, одышки или боли в груди — немедленно обратиться к пульмонологу.
-
Не использовать вейпы для "замены" сигарет — это не способ бросить курить.
-
Подросткам и молодым людям — полностью исключить никотиносодержащие продукты.
-
При желании отказаться от курения — воспользоваться консультацией врача-нарколога или программами Минздрава по борьбе с зависимостью.
Таблица: влияние вейпа на организм
|Орган / система
|Последствия
|Возможные заболевания
|Лёгкие
|Воспаление, сужение бронхиол
|Бронхиолит, ХОБЛ
|Сердце
|Повышение ЧСС, давления
|Гипертония, аритмии
|Мозг
|Зависимость, нарушение памяти
|Тревожные и депрессивные расстройства
|Иммунная система
|Снижение защиты слизистых
|Частые простуды, пневмонии
Что делает электронные сигареты опасными
Многие пользователи ошибочно считают, что отсутствие никотина делает вейпы безвредными. Однако даже базовые компоненты — пропиленгликоль, глицерин и ароматизаторы - при нагревании превращаются в химические соединения, раздражающие слизистую дыхательных путей и вызывающие воспаление.
Самым опасным веществом остаётся никотин. Он вызывает сильную зависимость, ускоряет сердцебиение, повышает давление и повреждает лёгочную ткань. При длительном употреблении развивается хроническое воспаление бронхов, которое может перерасти в обструктивную болезнь лёгких.
