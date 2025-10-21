Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вейп
Вейп
© Pexels by Renz Macorol is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 8:35

Сладкий пар с горькими последствиями: почему подростки стремительно подсаживаются на вейпы

Врач Екатерина Дмитренко: электронные сигареты формируют никотиновую зависимость у детей

Проблема употребления электронных сигарет среди подростков стремительно превращается в глобальную угрозу. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня по меньшей мере 15 миллионов детей в возрасте от 13 до 15 лет регулярно используют вейпы. Несмотря на активные меры борьбы с курением, новая форма зависимости быстро распространяется среди молодёжи, вызывая тревогу у врачей.

О рисках, связанных с электронными сигаретами, рассказала врач Екатерина Дмитренко в интервью изданию RuNews24.ru.

"Электронные сигареты позиционируются как менее вредные альтернативы традиционным, но это вводит молодежь в заблуждение, создавая ложное ощущение безопасности", — отметила врач Екатерина Дмитренко.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 100 миллионов пользователей электронных сигарет, из которых 86 миллионов — взрослые. Но особую тревогу вызывает тот факт, что именно подростки становятся основной группой риска.

Почему вейпы опасны для подростков

Основная опасность вейпов заключается не только в никотине, но и в формировании зависимости в раннем возрасте. В отличие от взрослых, дети особенно уязвимы перед воздействием химических веществ и быстрее привыкают к никотину.

"Употребление электронной сигареты в раннем возрасте может существенно увеличить вероятность развития глубокой зависимости, которая проявляется в дальнейшем потреблении никотина. Мы рискуем потерять поколение, с которым было проведено немало усилий по борьбе с курением", — предупредила Дмитренко.

Каждая доза никотина вызывает кратковременное чувство расслабления и удовольствия, но с каждым разом мозг требует всё больше стимуляции. Для подростков, у которых нервная система находится в стадии формирования, это особенно разрушительно: зависимость закрепляется быстрее, чем у взрослых.

Физические последствия

Хотя производители нередко утверждают, что вейпы менее вредны, чем обычные сигареты, медицинские исследования показывают обратное. Даже без продуктов горения электронные устройства выделяют опасные соединения, способные вызывать воспаления и хронические заболевания.

Среди наиболее частых последствий:
• воспалительные процессы в лёгких;
• ухудшение функции сосудов;
• учащённое сердцебиение и повышение давления;
• сухость слизистых дыхательных путей;
• ослабление иммунитета.

Кроме никотина, жидкости для вейпов содержат глицерин, ароматизаторы и химические добавки, часть которых при нагревании образует токсичные вещества, в том числе ацетальдегид и формальдегид.

Почему вейпы воспринимаются как безвредные

Подростки и молодые люди часто считают, что электронная сигарета — это просто ароматный пар, не имеющий ничего общего с табаком. Этому способствует реклама, дизайн устройств и сладкие вкусы, создающие ощущение безобидности.

Но вейпинг — это не безвредная привычка, а форма никотиновой зависимости, с которой тяжело бороться. Даже безникотиновые жидкости могут содержать вещества, влияющие на дыхательную систему и мозг.

Советы шаг за шагом: как защитить детей от вейпов

  1. Объясняйте, что вейпы — это не альтернатива, а зависимость. Используйте реальные примеры и факты о вреде.

  2. Интересуйтесь окружением ребёнка. Подростки часто пробуют вейпы "за компанию".

  3. Создавайте доверие. Ребёнок должен понимать, что может говорить о своих ошибках без страха наказания.

  4. Следите за изменениями поведения. Раздражительность, частые походы в туалет, появление сладковатого запаха могут быть признаками вейпинга.

  5. Поощряйте активный образ жизни. Спорт, хобби и кружки помогают снизить влияние вредных привычек.

  6. Станьте примером. Дети чаще копируют поведение родителей, чем слушают их слова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать вейп "безопасным паром".
    Последствие: быстрое развитие зависимости и поражение лёгких.
    Альтернатива: рассказывать детям, что это форма курения с теми же рисками.

  • Ошибка: покупать "безникотиновые" жидкости.
    Последствие: большинство таких жидкостей всё равно содержит никотин.
    Альтернатива: избегать любых устройств для вейпинга.

  • Ошибка: игнорировать моду на вейпы в школе.
    Последствие: подростки воспринимают это как норму.
    Альтернатива: говорить о вреде и поддерживать школьные программы профилактики.

Таблица: традиционные сигареты vs. электронные

Параметр Традиционные сигареты Электронные сигареты
Источник никотина Табак Жидкости с никотином
Химические вещества > 7000, включая канцерогены 200-500, часть токсична при нагреве
Воздействие на лёгкие Смолы, угарный газ Воспаление, раздражение слизистой
Риск зависимости Высокий Такой же высокий, особенно у подростков

А что если подросток уже начал курить вейп

Если ребёнок уже попробовал вейп, важно не ругать, а понять причины. Часто за этим стоит желание выделиться или справиться со стрессом. Психологи советуют обсуждать вред привычки, предлагать альтернативы и вовлекать подростка в активную жизнь.

При выраженной зависимости стоит обратиться к врачу — нарколог или психотерапевт поможет выработать индивидуальный план отказа от никотина.

Мифы и правда

Миф 1. Вейпы помогают бросить курить.
Правда. Большинство пользователей со временем начинают употреблять больше никотина, а не меньше.

Миф 2. Пар безопасен, потому что там нет дыма.
Правда. Пар содержит микрочастицы, оседающие в лёгких и вызывающие воспаления.

Миф 3. Вейпы не вызывают зависимости.
Правда. Даже короткое использование вызывает никотиновую тягу, особенно у подростков.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли купить вейп без никотина?
На упаковке могут писать "без никотина", но анализы часто выявляют его присутствие в малых дозах.

Опасен ли пассивный вейпинг?
Да, в паре содержатся вредные вещества, которые вдыхают окружающие.

Что вреднее — вейп или сигарета?
Обе формы курения опасны. У вейпов меньше канцерогенов, но выше риск скрытой зависимости у детей.

Как убедить подростка бросить?
Не запугивать, а объяснять последствия и показывать реальные примеры. Лучше подключить педагога или школьного психолога.

Три интересных факта

  1. По данным ВОЗ, подростки курят вейпы в девять раз чаще, чем их взрослые сверстники.

  2. Никотин разрушает зоны мозга, отвечающие за память и концентрацию.

  3. В 2024 году США и Канада ограничили продажу ароматизированных жидкостей для вейпов именно из-за их популярности среди подростков.

Исторический контекст

Электронные сигареты появились в начале 2000-х годов как альтернатива курению. Первоначально их продвигали как способ снизить вред, однако спустя десятилетие выяснилось, что вейпы стали новым инструментом вовлечения молодёжи в зависимость. Сегодня врачи и международные организации бьют тревогу: под видом "меньшего зла" подростки получают привычку, от которой потом чрезвычайно трудно отказаться.

