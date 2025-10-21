Сладкий пар с горькими последствиями: почему подростки стремительно подсаживаются на вейпы

Проблема употребления электронных сигарет среди подростков стремительно превращается в глобальную угрозу. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня по меньшей мере 15 миллионов детей в возрасте от 13 до 15 лет регулярно используют вейпы. Несмотря на активные меры борьбы с курением, новая форма зависимости быстро распространяется среди молодёжи, вызывая тревогу у врачей.

О рисках, связанных с электронными сигаретами, рассказала врач Екатерина Дмитренко в интервью изданию RuNews24.ru.

"Электронные сигареты позиционируются как менее вредные альтернативы традиционным, но это вводит молодежь в заблуждение, создавая ложное ощущение безопасности", — отметила врач Екатерина Дмитренко.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 100 миллионов пользователей электронных сигарет, из которых 86 миллионов — взрослые. Но особую тревогу вызывает тот факт, что именно подростки становятся основной группой риска.

Почему вейпы опасны для подростков

Основная опасность вейпов заключается не только в никотине, но и в формировании зависимости в раннем возрасте. В отличие от взрослых, дети особенно уязвимы перед воздействием химических веществ и быстрее привыкают к никотину.

"Употребление электронной сигареты в раннем возрасте может существенно увеличить вероятность развития глубокой зависимости, которая проявляется в дальнейшем потреблении никотина. Мы рискуем потерять поколение, с которым было проведено немало усилий по борьбе с курением", — предупредила Дмитренко.

Каждая доза никотина вызывает кратковременное чувство расслабления и удовольствия, но с каждым разом мозг требует всё больше стимуляции. Для подростков, у которых нервная система находится в стадии формирования, это особенно разрушительно: зависимость закрепляется быстрее, чем у взрослых.

Физические последствия

Хотя производители нередко утверждают, что вейпы менее вредны, чем обычные сигареты, медицинские исследования показывают обратное. Даже без продуктов горения электронные устройства выделяют опасные соединения, способные вызывать воспаления и хронические заболевания.

Среди наиболее частых последствий:

• воспалительные процессы в лёгких;

• ухудшение функции сосудов;

• учащённое сердцебиение и повышение давления;

• сухость слизистых дыхательных путей;

• ослабление иммунитета.

Кроме никотина, жидкости для вейпов содержат глицерин, ароматизаторы и химические добавки, часть которых при нагревании образует токсичные вещества, в том числе ацетальдегид и формальдегид.

Почему вейпы воспринимаются как безвредные

Подростки и молодые люди часто считают, что электронная сигарета — это просто ароматный пар, не имеющий ничего общего с табаком. Этому способствует реклама, дизайн устройств и сладкие вкусы, создающие ощущение безобидности.

Но вейпинг — это не безвредная привычка, а форма никотиновой зависимости, с которой тяжело бороться. Даже безникотиновые жидкости могут содержать вещества, влияющие на дыхательную систему и мозг.

Советы шаг за шагом: как защитить детей от вейпов

Объясняйте, что вейпы — это не альтернатива, а зависимость. Используйте реальные примеры и факты о вреде. Интересуйтесь окружением ребёнка. Подростки часто пробуют вейпы "за компанию". Создавайте доверие. Ребёнок должен понимать, что может говорить о своих ошибках без страха наказания. Следите за изменениями поведения. Раздражительность, частые походы в туалет, появление сладковатого запаха могут быть признаками вейпинга. Поощряйте активный образ жизни. Спорт, хобби и кружки помогают снизить влияние вредных привычек. Станьте примером. Дети чаще копируют поведение родителей, чем слушают их слова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать вейп "безопасным паром".

Последствие: быстрое развитие зависимости и поражение лёгких.

Альтернатива: рассказывать детям, что это форма курения с теми же рисками.

Ошибка: покупать "безникотиновые" жидкости.

Последствие: большинство таких жидкостей всё равно содержит никотин.

Альтернатива: избегать любых устройств для вейпинга.

Ошибка: игнорировать моду на вейпы в школе.

Последствие: подростки воспринимают это как норму.

Альтернатива: говорить о вреде и поддерживать школьные программы профилактики.

Таблица: традиционные сигареты vs. электронные