Сладкий пар — горький итог: привычка, которая старит тело изнутри

Пока одни уверены, что вейпы безопаснее обычных сигарет, врачи всё чаще фиксируют обратное. Последствия парения оказываются не только серьёзнее, но и проявляются быстрее. Об этом сообщила телеканалу "Крым 24" главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко.

Вейпы и миф о безвредности

За последние годы электронные сигареты стали привычной частью городской среды. Молодёжь выбирает ароматные смеси, считая, что пар безвреден, ведь в нём нет дыма. Однако врачи предупреждают: замена дыма паром не делает процесс безопасным. В жидкости для вейпов содержатся никотин и химические соединения, которые быстро проникают в организм. Их воздействие на нервную систему и дыхательные пути может быть не менее разрушительным, чем у традиционных сигарет.

"Если брать вейп, то там не дым, а пар. Однако последствия употребления вейпа зачастую оказываются ещё более серьёзными и быстрее проявляются", — отметила Шоренко. По её словам, именно мнимая лёгкость парения делает зависимость более скрытой, а вред — менее заметным на первых порах.

Реакция организма и медицинские наблюдения

Медики отмечают, что у потребителей вейпов нередко появляются жалобы на одышку, учащённое сердцебиение и раздражение слизистых. Особенно быстро страдают подростки и молодые люди, у которых организм ещё формируется. Эффект "безопасного удовольствия" оборачивается хроническим воздействием токсинов, а зависимость закрепляется быстрее, чем при обычном курении.

Специалисты указывают, что пар содержит не только никотин, но и продукты его разложения, а также ароматизаторы, которые при нагревании становятся канцерогенами. Эти вещества способны вызывать воспаления дыхательных путей и нарушать работу сердечно-сосудистой системы. В совокупности они формируют те же риски, что и традиционные сигареты, но с иной скоростью воздействия.

Позиция врачей и профилактика

По словам Шоренко, медики сталкиваются с тем, что зависимость от вейпов труднее диагностировать — она маскируется под "обычную привычку". Отсутствие характерного запаха и видимого дыма создаёт иллюзию контроля. Однако именно эта иллюзия мешает своевременному осознанию вреда. Эксперты призывают не недооценивать последствия и учитывать, что вейпинг — не альтернатива, а лишь другая форма никотиновой зависимости.