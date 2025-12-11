Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Pexels by Renz Macorol is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:45

Пар из вейпов обернулся бедой для здоровья: как Приморье стало регионом с пугающей статистикой

Рост болезней легких на 64% зафиксировали медики в Приморье — Слепченко

Резкий скачок заболеваний органов дыхания в Приморье заставил региональных депутатов говорить уже не о статистике, а об угрозе для здоровья целого поколения. Об этом сообщает ИА DEITA. RU со ссылкой на обсуждение в комитете по социальной политике Законодательного Собрания края.

Взрывной рост заболеваний

За десять месяцев 2025 года медики зафиксировали рост болезней органов дыхания на 64 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом объем диспансеризации практически не изменился, что делает изменения в статистике особенно показательными. На фоне сопоставимого числа обследованных такой скачок выглядит не следствием увеличения обращаемости, а признаком реального ухудшения состояния здоровья жителей региона.

С января по октябрь диспансеризацию прошли более 523 тысяч человек, что составляет около 68 % от плана в 772 тысячи жителей. Параллельно завершили профилактические осмотры примерно 119,5 тысячи человек, выполнив план почти на 89 %. В ходе этих обследований врачи выявили свыше 18,6 тысячи различных заболеваний, а настоящим сигналом тревоги стали именно болезни органов дыхания.

Отдельно подчеркнуто, что при стабильных объемах обследований зарегистрировано 2094 случая заболеваний дыхательной системы. Это означает, что рост показателя нельзя объяснить только расширением охвата населения. Для депутатов такая динамика стала прямым поводом искать новые факторы риска, влияющие на здоровье приморцев.

Под подозрением — электронные сигареты

Участники заседания сошлись во мнении, что классическое табакокурение не способно в одиночку объяснить столь резкий рост проблем с дыхательными путями. Особое внимание депутаты обратили на стремительное распространение электронных сигарет и других вейп-устройств, особенно в подростковой и молодежной среде. Именно этот фактор был назван одним из возможных драйверов ухудшения статистики.

Парламентарий Сергей Слепченко напрямую связал динамику с новой формой никотиновой зависимости.

"Рост заболеваний нельзя объяснить только курением. Мне кажется, что это может быть связано с вэйпами. Предлагаю на них обратить внимание. Мы плохо работаем в этом направлении. Уже доказано, что это серьезнейшее средство, провоцирующее болезни", — отметил парламентарий Сергей Слепченко.

Его позиция отражает растущее беспокойство по поводу влияния вейпов на здоровье, особенно при недостаточном контроле и профилактике.

Формирующийся консенсус среди депутатов заключается в том, что вейпы перестали быть просто модным аксессуаром и превратились в значимый фактор риска. При этом официальные данные только начинают фиксировать последствия их массового распространения. Именно поэтому рост болезней органов дыхания в 2025 году рассматривается как возможное следствие новой волны зависимостей.

Как регион собирается реагировать

Председатель комитета по социальной политике Игорь Чемерис сделал акцент на необходимости усиления профилактической работы. По его мнению, региону важно не только фиксировать тревожную статистику, но и расширять доступ к медицинским обследованиям. В качестве одного из инструментов он выделил более активное использование мобильных медицинских комплексов, которые позволяют проводить осмотры там, где доступ к поликлиникам ограничен.

Отдельным направлением названа борьба с новыми формами никотиновой зависимости. Речь идёт о целенаправленной работе с молодёжью, среди которой электронные устройства для курения особенно популярны. Усиление профилактики, информирование о рисках и более плотная работа с образовательной средой должны, по замыслу депутатов, помочь замедлить рост заболеваний органов дыхания.

Таким образом, обсуждение в Законодательном Собрании Приморья показывает, что сухая статистика за десять месяцев 2025 года уже воспринимается как сигнал к пересмотру подходов к общественному здоровью. Те же цифры становятся поводом для формирования более жёсткой политики в отношении вейпов и для расширения профилактических программ в регионе.

