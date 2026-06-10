Борьба с вейпами выходит на новый уровень: почему это может дать нежелательный эффект

Борьба с потреблением никотиносодержащей продукции требует комплексного подхода, так как локальные ограничения могут лишь частично купировать проблему, заявил член-корреспондент РАЕН, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов. В беседе с Newsinfo он пояснил, почему подобные административные меры не всегда эффективны.

Ранее сообщалось, что Госдума предоставила региональным властям право вводить полный запрет на продажу вейпов на своих территориях. Некоторые субъекты уже выразили готовность использовать этот инструмент для борьбы за чистоту легких граждан, стремясь сократить количество устройств в розничной сети.

Подобные административные меры неизбежно влияют на эффективность антитабачных инициатив.

Эксперт полагает, что в истории подобные запреты часто сталкивались с тем, что часть потребителей переключается на более привычные способы курения, а другие ищут способы обойти введенные правила. В сфере торговли эксперты отмечают, что подобные ограничения на покупку спиртного часто меняют спрос на рынке, создавая новые вызовы для безопасности в точках продаж.

"Запреты не решают полностью проблему, а решают только частично. Законопослушные перейдут на традиционный способ курения. Все остальные будут искать способ обойти этот запрет", — отметил Абизов.

Особого внимания, по словам специалиста, заслуживает контроль за химическим составом смесей. Если лекарственные средства проходят строгую экспертизу в научных центрах, то вопросы безопасности вейпов зачастую остаются вне поля жесткого регулирования.

Специалисты также напоминают, как важно учитывать факторы, ускоряющие износ сердечно-сосудистой системы, среди которых курение занимает одну из лидирующих позиций. Ученый подчеркивает необходимость участия профильных экспертов в оценке качества такой продукции.

Вместо жестких ограничений, которые могут вызвать обратный эффект по принципу "запретный плод", Абизов предлагает сосредоточиться на масштабной просветительской работе, начиная с младших классов. Необходимость формирования устойчивого неприятия вредных привычек у молодежи очевидна — особенно в условиях, когда пассивное курение запускает скрытые деструктивные процессы в организме. Эксперт отметил, что любая борьба с пагубными пристрастиями должна быть последовательной.

"Запрет это элемент рекламы. Старая поговорка — запретный плод всегда сладок", — полагает ученый.

По его мнению, значимым фактором формирования привязанностей является культурная среда. Кинематограф и литература зачастую романтизируют образ курящего человека, что создает диссонанс в восприятии молодежи. Параллельно с этим важно развенчивать мифы о безопасности любых субстанций, изменяющих сознание или вредящих здоровью, что является долгосрочной задачей по защите общественного мышления.

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