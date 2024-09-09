Осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был срочно госпитализирован в Нью-Йорке для проведения операции на сердце, сообщает телеканал ABC в понедельник.

Согласно информации СМИ, Вайнштейн был доставлен в больницу после того, как у него возникли боли в груди. В больницу "Бельвью" его экстренно привезли накануне вечером из-за ряда медицинских проблем. Представители продюсера, Крейг Ротфельд и Джуда Энгельмайер, подтвердили, что Вайнштейн прошел обследование и ему была проведена операция на сердце, однако не стали давать дополнительных комментариев.

Телеканал также уточнил, что на этой неделе в Нью-Йорке запланировано очередное судебное заседание с участием Вайнштейна, на котором ему будут предъявлены новые обвинения в сексуальных преступлениях, которые он категорически отрицает.

В июле телеканал NBC сообщал о госпитализации Вайнштейна из-за множества проблем со здоровьем. Представитель продюсера и его тюремный консультант Крейг Ротфельд тогда заявлял, что Вайнштейн был доставлен в больницу для лечения диабета, гипертонии, спинального стеноза, а также из-за жидкости в сердце и легких, наряду с другими заболеваниями. В тот же период у него был диагностирован COVID-19.

В марте 2020 года Вайнштейн был приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам лишения свободы по обвинениям в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. В 2022 году суд в Лос-Анджелесе добавил к этому еще 16 лет тюремного заключения по обвинению в изнасиловании.

В апреле 2024 года апелляционный суд штата Нью-Йорк установил, что в процессе разбирательства по делу Вайнштейна в 2020 году имели место серьезные нарушения. В частности, суд первой инстанции допустил показания женщин, не являвшихся истцами, но также обвинявших продюсера в домогательствах. Судьи апелляционного суда рекомендовали провести новое разбирательство, которое ожидается осенью.

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