Если Дональд Трамп выиграет выборы, он может занять еще более скептическую позицию по отношению к Украине, чем раньше, если прислушается к своему возможному вице-президенту Джею-Ди Вэнсу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Хотя пока рано точно определять, насколько Трамп будет следовать рекомендациям Вэнса, предполагается, что в случае победы на выборах США могут принять еще более критичную позицию по отношению к Украине, чем ранее.
Ранее Вэнс высказывался против продолжения помощи Киеву и подчеркивал необходимость скорейшего достижения перемирия на Украине. Трамп уже сообщил на съезде Республиканской партии, что предложил сенатору от Огайо Вэнсу пост вице-президента в случае своей победы в ноябре. Позже съезд официально выдвинул Вэнса на эту должность.
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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