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Ноги девушки с педикюром
Ноги девушки с педикюром
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Олег Белов Опубликована вчера в 23:49

Как избежать операции: простые методы лечения вросшего ногтя в домашних условиях

Лечение вросшего ногтя: что советует дерматолог

Вросший ноготь — это неприятная проблема, с которой многие сталкиваются, но на начальной стадии ее можно попробовать решить в домашних условиях. Дерматолог Вивиан Скарпа поделилась с Terra несколькими полезными рекомендациями по лечению этой проблемы.

Шаги для лечения вросшего ногтя
Если кожа вокруг ногтя опухла, покраснела и болит, первое, что нужно сделать, — тщательно промыть пораженную область водой с мылом. Для большей эффективности следует использовать мыло, содержащее триклозан, — вещество с антибактериальными и противогрибковыми свойствами, которое поможет предотвратить инфекции.

Теплые ванночки и уход за ногтем
Еще одним полезным методом являются теплые ванночки с солью. Скарпа рекомендует делать такие процедуры два-три раза в день по пять минут. Это поможет уменьшить воспаление и ускорить процесс выздоровления. Важно, чтобы после этих процедур избежать повторного врастания ногтя, для чего следует стричь его прямо и носить удобную, не сжимающую обувь.

Когда обратиться к врачу
Если в течение трех дней симптомы не улучшаются или появляется гной, следует немедленно обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.

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