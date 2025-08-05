Как избежать операции: простые методы лечения вросшего ногтя в домашних условиях

Вросший ноготь — это неприятная проблема, с которой многие сталкиваются, но на начальной стадии ее можно попробовать решить в домашних условиях. Дерматолог Вивиан Скарпа поделилась с Terra несколькими полезными рекомендациями по лечению этой проблемы.

Шаги для лечения вросшего ногтя

Если кожа вокруг ногтя опухла, покраснела и болит, первое, что нужно сделать, — тщательно промыть пораженную область водой с мылом. Для большей эффективности следует использовать мыло, содержащее триклозан, — вещество с антибактериальными и противогрибковыми свойствами, которое поможет предотвратить инфекции.

Теплые ванночки и уход за ногтем

Еще одним полезным методом являются теплые ванночки с солью. Скарпа рекомендует делать такие процедуры два-три раза в день по пять минут. Это поможет уменьшить воспаление и ускорить процесс выздоровления. Важно, чтобы после этих процедур избежать повторного врастания ногтя, для чего следует стричь его прямо и носить удобную, не сжимающую обувь.

Когда обратиться к врачу

Если в течение трех дней симптомы не улучшаются или появляется гной, следует немедленно обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.