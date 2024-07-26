В Канаде ожидаются перебои в логистике из-за масштабных лесных пожаров в провинции Альберта. Администрация крупнейшего канадского порта в Ванкувере предупредила о возможных задержках в транспортировке грузов в ближайшее время.

Согласно информации телеканала СВС, ссылающегося на официальные источники в Альберте, стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб городу Джасперу, уничтожив от 30 до 50 процентов местных построек.

Несмотря на то, что порт Ванкувера продолжает функционировать в штатном режиме, руководство ожидает замедления товарооборота в ближайшие дни из-за разрушительных последствий пожаров в Джаспере. Об этом было сообщено через официальный аккаунт порта в соцсетях.

В связи с критической ситуацией премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о направлении дополнительных ресурсов для борьбы с лесными пожарами в Альберте. Это заявление было сделано в четверг, подчеркивая серьезность ситуации и необходимость оперативных мер по ликвидации стихийного бедствия.

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