засуха
© https://commons.wikimedia.org by CSIRO is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:59

Континенты стремительно пустеют: куда уходит пресная вода всей планеты

NASA: континенты теряют пресную воду вдвое быстрее из-за засух и откачки грунтовых вод

Казалось бы, планета полна воды, но пресные запасы стремительно сокращаются. Согласно новому исследованию, опубликованному в Science Advances, континенты высыхают с беспрецедентной скоростью, и теперь это вносит больший вклад в подъём уровня моря, чем таяние ледяных щитов.

Команда учёных под руководством Хришикеша Чанданпуркара из Университета FLAME (Индия) проанализировала данные спутниковых наблюдений NASA за последние 20 лет.

"Мы обнаружили, что континенты (вся суша, кроме Гренландии и Антарктиды) высыхают с рекордной скоростью. Ежегодно площадь засушливых территорий увеличивается примерно на два Калифорнии", — пишут авторы.

Почему это происходит?

Человечество радикально изменило круговорот воды:

  • парниковые газы нарушают климатический баланс.
  • перераспределение водных ресурсов (плотины, ирригация) усугубляет проблему.
  • засушливые регионы становятся ещё суше, а влажные не успевают компенсировать потери.

"Сухие районы высыхают быстрее, чем увлажняются влажные", — отмечают исследователи.

Карта изменений запасов воды (красный — потери, синий — прирост) показывает: большинство стран стремительно желтеют и краснеют.

Куда уходит вода? В океан

Пресная вода с континентов не исчезает бесследно — она пополняет мировой океан. И теперь этот процесс влияет на уровень моря сильнее, чем таяние ледников.

Основные причины:

  • таяние вечной мерзлоты в Канаде и России (хотя эти регионы традиционно не считаются засушливыми).
  • чрезмерная добыча грунтовых вод — на неё приходится 68% потерь в регионах без ледников.
  • человеческий фактор: сельское хозяйство и засухи

Зоны риска — сельскохозяйственные регионы, зависящие от подземных вод:

  • центральная долина Калифорнии (70% мирового производства миндаля).
  • хлопковые плантации у высохшего Аральского моря.

"Чрезмерная откачка грунтовых вод — главный фактор снижения их запасов. Это усиливает последствия засух и глобального потепления", — подчёркивают учёные.

Что делать?

Авторы призывают к срочным мерам:

  • устойчивое использование подземных вод на национальном и международном уровнях.
  • адаптация к засушливым условиям — климат уже изменился.

"Хотя замедлить изменение климата сложно, у нас ещё есть шанс остановить высыхание континентов", — заключают исследователи.

Пресная вода уходит, и если не действовать сейчас, последствия будут необратимыми.

