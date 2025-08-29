Секреты быстрого приготовления: как за 40 минут создать шедевр на кухне

Вы когда-нибудь задумывались, как просто можно создать невероятно вкусный десерт из обычных ингредиентов? Ванильный кекс — это именно тот рецепт, который подойдёт даже начинающим кулинарам. Он готовится быстро, а его нежный вкус и лёгкий аромат ванили заставят вас влюбиться в него с первого укуса.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 200 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 150 г

Сливочное масло — 100 г

Молоко — 120 мл

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванильный экстракт — 1 мл (или щепотка ванилина)

Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Перед тем как начать, достаньте все продукты из холодильника, чтобы они достигли комнатной температуры. Просейте муку — это насытит её кислородом, что сделает кекс более воздушным. Используйте качественное сливочное масло без растительных добавок.

В глубокой миске соедините сливочное масло и сахар. Взбейте их венчиком или миксером до получения однородной пышной массы. Разбейте яйца в отдельную миску, чтобы проверить их свежесть, и добавьте их в масляную смесь вместе с солью и ванильным экстрактом. Взбейте всё венчиком.

Добавляйте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, по частям, хорошо перемешивая тесто до однородности. Влейте молоко в тесто и тщательно перемешайте. Подготовьте форму для выпечки: если она силиконовая, смазывать не нужно, а для металлической или керамической лучше использовать немного растительного масла.

Заполните формочки тестом на 2/3 объёма и поставьте в разогретую до 175°C духовку на 25-30 минут. Проверьте готовность с помощью зубочистки — она должна выйти сухой. После выпечки дайте кексам немного остыть в формочках, затем извлеките и выложите на блюдо. По желанию, посыпьте сахарной пудрой и подавайте с чаем или молоком.