Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автодом
Автодом
© commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek (talk) - Infos über Fahrräder auf fahrradmonteur.de is licensed under FAL
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

Дом на колёсах за 5 миллионов: зачем IT-сотрудник променял квартиру на дорогу

Москвич Пак: заявил, что автодом стал его полноценным жильём

Жизнь в автодоме давно перестала быть экзотикой и превратилась в стиль жизни, который выбирают люди по всему миру. Сотрудник сервиса Туту Дмитрий Пак в прошлом году решился на такой эксперимент и отправился в соло-путешествие из Москвы через Кавказ до Турции. Он рассказал, как пришёл к этому формату, сколько вложил в проект и что значит быть вэнлайфером.

Как появился автодом

Идея свободных путешествий без привязки к отелям вдохновляла Дмитрия давно. Он изучал блоги вэнлайферов и мечтал о том, чтобы просыпаться в горах или у моря. Когда появилась возможность, он начал искать подходящий вариант.

Выбор оказался непростым: караваны, кастенвагены, экспедиционные грузовики. Караван был слишком непрактичным, фургон — распространённым, но не отвечал желаниям исследовать природу, а экспедиционный вариант стоил как квартира. В итоге он остановился на жилом модуле для пикапа. Этот формат сочетал мобильность и проходимость, хотя и требовал компромиссов по пространству.

В модуле оказалось всё необходимое: душ, биотуалет, кухонный блок, холодильник, солнечные панели, дизельное отопление и даже роутер для стабильного интернета. Для Дмитрия это стало полноценным домом на колёсах.

Сравнение форматов автодомов

Тип Преимущества Недостатки
Караван Доступная цена, большой жилой модуль Низкая мобильность, нужна буксировка
Кастенваген Популярный вариант, комфорт Ограниченная проходимость
Экспедиционный грузовик Высокая автономность, проходимость Очень высокая цена
Модуль на пикап Манёвренность, не требует регистрации, проходимость Ограниченное пространство, сложнее управлять

Расходы на проект

Пикап 2019 года обошёлся Дмитрию в 2,5 миллиона рублей. Модуль — ещё в два. Дополнительно около 500 тысяч рублей потребовалось на доработки и приведение в идеальное состояние.

В дороге основные статьи расходов — топливо, еда, платные дороги, страховки и визиты в национальные парки. Иногда приходилось ремонтировать авто или пользоваться прачечными. А ещё Дмитрий любит пробовать местную кухню и посещать кафе.

Как спланировать маршрут

Маршрут рождался прямо в дороге. Дмитрий стартовал в октябре и просто направился на юг. Сначала Кавказ, потом Грузия и Турция. В списке оказались Архыз, Адыгея, Осетия, Тбилиси, Местия, Батуми, Трабзон, Каппадокия, Чиралы, Анталья. Общий пробег составил около восьми тысяч километров, а рекорд за день — шестьсот.

Советы шаг за шагом

  1. Определитесь с форматом автодома.

  2. Рассчитайте бюджет, включая непредвиденные расходы.

  3. Установите базовые удобства: отопление, воду, интернет.

  4. Используйте приложения для поиска стоянок.

  5. Планируйте маршрут гибко, оставляйте место для спонтанности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: взять неподходящий формат автодома.

  • Последствие: ограничения по маршрутам, неудобство.

  • Альтернатива: заранее сравнить модели и выбрать вариант под задачи.

  • Ошибка: недооценить расходы на топливо за границей.

  • Последствие: быстрый рост бюджета.

  • Альтернатива: планировать маршрут с учётом стоимости топлива.

  • Ошибка: полагаться только на кемпинги.

  • Последствие: потеря свободы.

  • Альтернатива: искать стоянки с помощью мобильных приложений.

А что если…

Что если попробовать вэнлайф вдвоём? По словам Дмитрия, путешествие в компании становится богаче по эмоциям, но соло-поездка дарит абсолютную независимость.

Плюсы и минусы жизни в автодоме

Плюсы Минусы
Свобода маршрута Ограниченное пространство
Независимость от отелей Высокие затраты на топливо
Возможность жить ближе к природе Иногда сложно найти место для стоянки
Атмосфера уюта и автономность Требуются навыки ухода за авто

FAQ

Как выбрать автодом?
Определите задачи: для города лучше кастенваген, для бездорожья — модуль на пикап или экспедиционный вариант.

Сколько стоит жизнь в дороге?
В среднем от 100 тысяч рублей в месяц, включая топливо, еду, страховки и бытовые расходы.

Что лучше — кемпинг или дикая стоянка?
Кемпинг удобнее для новичков, но настоящая свобода — в тихих местах на природе.

Мифы и правда

  • Миф: жить в автодоме неудобно.
    Правда: современные модули оборудованы не хуже маленькой квартиры.

  • Миф: вэнлайф — это дёшево.
    Правда: расходы сопоставимы с обычной жизнью, особенно в Европе.

  • Миф: это опасно.
    Правда: при соблюдении простых правил безопасности риск минимален.

Три интересных факта

  • В Европе действуют целые сети кемпингов для автодомов.
  • В США вэнлайф стал популярным после пандемии.
  • В России растёт сообщество владельцев модулей на пикапах.

Исторический контекст

Первые дома на колёсах появились ещё в начале XX века. Их использовали путешественники и цирковые артисты. В 1960-е годы формат стал символом свободы и контркультуры, а сегодня превратился в полноценный образ жизни.

"Независимость, которую дает автодом, портит путешественника безвозвратно", — сказал сотрудник сервиса Туту Дмитрий Пак.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Гонконге насчитывается более 350 небоскрёбов — мировой рекорд по числу высоток вчера в 18:00

Гонконг без толпы: как усталость после перелёта превращается в приключение

Прибыв в Гонконг рано утром, можно открыть захватывающий мир. Секреты удачного времяпрепровождения без номера. Читайте про атмосферные места, атмосферу и кулинарные открытия.

Читать полностью » Сериал Ияну основан на мифологии йоруба и истории Бенина — альтернатива западным супергероям вчера в 17:54

Дитя чуда против древнего зла: сериал, который меняет представление об Африке

Сериал 'Ияну: Дитя чуда' открывает новые грани африканской культуры и мифологии, вдохновляя зрителей по всему миру. Откройте для себя уникальные элементы сюжета и персонажей!

Читать полностью » Coral Travel: цены на отдых в Турции летом 2026 года вырастут на 5–10% вчера в 16:17

Второй дом для россиян: Турция встречает как родных, но выставляет новый счёт

Узнайте, как изменятся цены на отдых в Турции в 2026 году. Инфляция, ошибки туристов и советы по экономии — все в нашем обзоре.

Читать полностью » Бандурин: для шенгенской визы россиянам нужно около 300 тысяч рублей на счёте на 2 недели вчера в 15:49

Шенгенский визовый фильтр ужесточился: без нужной суммы даже бронь не спасёт

Выдача шенгенской визы зависит от финансовых требований. 300-600 тысяч рублей — это минимальная сумма на счете для путешественников из России. Узнайте, как избежать ошибок и правильно спланировать свой бюджет.

Читать полностью » Термин вчера в 14:38

Обман под лозунгом "уединение": как не ошибиться при выборе домика на отдых

Как выбрать идеальный домик для отпуска на природе? Узнайте, какие ловушки могут ждать вас в описаниях, и как избежать ошибок аренды.

Читать полностью » Визовые агенты: Испания ограничила приём заявок на шенген до 25 мест в день на всю Россию вчера в 13:22

Испания "прикрыла шлагбаум" для россиян: как 25 слотов в день превратили шенген в лотерею

Получение испанской визы резко осложнилось: 25 мест в день для россиян. Подробности о ценах, ограничениях и полезные советы для путешественников.

Читать полностью » История Кучара: от столицы древнего государства до современного города вчера в 12:17

Пещеры Тысячи Будд: тайна буддийского наследия Кучара в Китае

Кучар — древняя столица Восточного Туркестана, где сохранились пещеры Тысячи Будд, уникальные пейзажи и знаменитые абрикосовые сады.

Читать полностью » Керия в Синьцзяне: древний оазис на Великом Шёлковом пути вчера в 11:13

Древний Ум: место в Китае, где история и легенды до сих пор живут рядом

Керия — древний оазис на краю Такла-Макана, где сохранились буддийские фрески, добывают нефрит и живёт загадочное племя «керия».

Читать полностью »

Новости
Еда

La Repubblica: сицилийский вариант жареного молока стал самым популярным
Дом

Простыня на резинке признана самым надёжным вариантом для спокойного сна
Садоводство

Эксперты Университета Луизианы: баклажаны готовы к сбору через 60–80 дней после пересадки
Технологии

Министерство энергетики США отозвало 321 грант на 7,56 млрд долларов в сфере чистой энергетики
Авто и мото

МВД России: с 2025 года водительские права автоматически продлят на три года
Наука

ESO: телескоп VLT в Чили выявил аномалии в составе кометы 3I/ATLAS
Питомцы

Исследователи: кошки способны запоминать до 50 слов и команд
Спорт и фитнес

Диетолог Ахуньянова заявила, что лёгкий спорт полезнее изнуряющих тренировок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet