Дом на колёсах за 5 миллионов: зачем IT-сотрудник променял квартиру на дорогу
Жизнь в автодоме давно перестала быть экзотикой и превратилась в стиль жизни, который выбирают люди по всему миру. Сотрудник сервиса Туту Дмитрий Пак в прошлом году решился на такой эксперимент и отправился в соло-путешествие из Москвы через Кавказ до Турции. Он рассказал, как пришёл к этому формату, сколько вложил в проект и что значит быть вэнлайфером.
Как появился автодом
Идея свободных путешествий без привязки к отелям вдохновляла Дмитрия давно. Он изучал блоги вэнлайферов и мечтал о том, чтобы просыпаться в горах или у моря. Когда появилась возможность, он начал искать подходящий вариант.
Выбор оказался непростым: караваны, кастенвагены, экспедиционные грузовики. Караван был слишком непрактичным, фургон — распространённым, но не отвечал желаниям исследовать природу, а экспедиционный вариант стоил как квартира. В итоге он остановился на жилом модуле для пикапа. Этот формат сочетал мобильность и проходимость, хотя и требовал компромиссов по пространству.
В модуле оказалось всё необходимое: душ, биотуалет, кухонный блок, холодильник, солнечные панели, дизельное отопление и даже роутер для стабильного интернета. Для Дмитрия это стало полноценным домом на колёсах.
Сравнение форматов автодомов
|Тип
|Преимущества
|Недостатки
|Караван
|Доступная цена, большой жилой модуль
|Низкая мобильность, нужна буксировка
|Кастенваген
|Популярный вариант, комфорт
|Ограниченная проходимость
|Экспедиционный грузовик
|Высокая автономность, проходимость
|Очень высокая цена
|Модуль на пикап
|Манёвренность, не требует регистрации, проходимость
|Ограниченное пространство, сложнее управлять
Расходы на проект
Пикап 2019 года обошёлся Дмитрию в 2,5 миллиона рублей. Модуль — ещё в два. Дополнительно около 500 тысяч рублей потребовалось на доработки и приведение в идеальное состояние.
В дороге основные статьи расходов — топливо, еда, платные дороги, страховки и визиты в национальные парки. Иногда приходилось ремонтировать авто или пользоваться прачечными. А ещё Дмитрий любит пробовать местную кухню и посещать кафе.
Как спланировать маршрут
Маршрут рождался прямо в дороге. Дмитрий стартовал в октябре и просто направился на юг. Сначала Кавказ, потом Грузия и Турция. В списке оказались Архыз, Адыгея, Осетия, Тбилиси, Местия, Батуми, Трабзон, Каппадокия, Чиралы, Анталья. Общий пробег составил около восьми тысяч километров, а рекорд за день — шестьсот.
Советы шаг за шагом
-
Определитесь с форматом автодома.
-
Рассчитайте бюджет, включая непредвиденные расходы.
-
Установите базовые удобства: отопление, воду, интернет.
-
Используйте приложения для поиска стоянок.
-
Планируйте маршрут гибко, оставляйте место для спонтанности.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: взять неподходящий формат автодома.
-
Последствие: ограничения по маршрутам, неудобство.
-
Альтернатива: заранее сравнить модели и выбрать вариант под задачи.
-
Ошибка: недооценить расходы на топливо за границей.
-
Последствие: быстрый рост бюджета.
-
Альтернатива: планировать маршрут с учётом стоимости топлива.
-
Ошибка: полагаться только на кемпинги.
-
Последствие: потеря свободы.
-
Альтернатива: искать стоянки с помощью мобильных приложений.
А что если…
Что если попробовать вэнлайф вдвоём? По словам Дмитрия, путешествие в компании становится богаче по эмоциям, но соло-поездка дарит абсолютную независимость.
Плюсы и минусы жизни в автодоме
|Плюсы
|Минусы
|Свобода маршрута
|Ограниченное пространство
|Независимость от отелей
|Высокие затраты на топливо
|Возможность жить ближе к природе
|Иногда сложно найти место для стоянки
|Атмосфера уюта и автономность
|Требуются навыки ухода за авто
FAQ
Как выбрать автодом?
Определите задачи: для города лучше кастенваген, для бездорожья — модуль на пикап или экспедиционный вариант.
Сколько стоит жизнь в дороге?
В среднем от 100 тысяч рублей в месяц, включая топливо, еду, страховки и бытовые расходы.
Что лучше — кемпинг или дикая стоянка?
Кемпинг удобнее для новичков, но настоящая свобода — в тихих местах на природе.
Мифы и правда
-
Миф: жить в автодоме неудобно.
Правда: современные модули оборудованы не хуже маленькой квартиры.
-
Миф: вэнлайф — это дёшево.
Правда: расходы сопоставимы с обычной жизнью, особенно в Европе.
-
Миф: это опасно.
Правда: при соблюдении простых правил безопасности риск минимален.
Три интересных факта
- В Европе действуют целые сети кемпингов для автодомов.
- В США вэнлайф стал популярным после пандемии.
- В России растёт сообщество владельцев модулей на пикапах.
Исторический контекст
Первые дома на колёсах появились ещё в начале XX века. Их использовали путешественники и цирковые артисты. В 1960-е годы формат стал символом свободы и контркультуры, а сегодня превратился в полноценный образ жизни.
"Независимость, которую дает автодом, портит путешественника безвозвратно", — сказал сотрудник сервиса Туту Дмитрий Пак.
