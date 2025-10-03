Дом на колёсах за 5 миллионов: зачем IT-сотрудник променял квартиру на дорогу

Жизнь в автодоме давно перестала быть экзотикой и превратилась в стиль жизни, который выбирают люди по всему миру. Сотрудник сервиса Туту Дмитрий Пак в прошлом году решился на такой эксперимент и отправился в соло-путешествие из Москвы через Кавказ до Турции. Он рассказал, как пришёл к этому формату, сколько вложил в проект и что значит быть вэнлайфером.

Как появился автодом

Идея свободных путешествий без привязки к отелям вдохновляла Дмитрия давно. Он изучал блоги вэнлайферов и мечтал о том, чтобы просыпаться в горах или у моря. Когда появилась возможность, он начал искать подходящий вариант.

Выбор оказался непростым: караваны, кастенвагены, экспедиционные грузовики. Караван был слишком непрактичным, фургон — распространённым, но не отвечал желаниям исследовать природу, а экспедиционный вариант стоил как квартира. В итоге он остановился на жилом модуле для пикапа. Этот формат сочетал мобильность и проходимость, хотя и требовал компромиссов по пространству.

В модуле оказалось всё необходимое: душ, биотуалет, кухонный блок, холодильник, солнечные панели, дизельное отопление и даже роутер для стабильного интернета. Для Дмитрия это стало полноценным домом на колёсах.

Сравнение форматов автодомов

Тип Преимущества Недостатки Караван Доступная цена, большой жилой модуль Низкая мобильность, нужна буксировка Кастенваген Популярный вариант, комфорт Ограниченная проходимость Экспедиционный грузовик Высокая автономность, проходимость Очень высокая цена Модуль на пикап Манёвренность, не требует регистрации, проходимость Ограниченное пространство, сложнее управлять

Расходы на проект

Пикап 2019 года обошёлся Дмитрию в 2,5 миллиона рублей. Модуль — ещё в два. Дополнительно около 500 тысяч рублей потребовалось на доработки и приведение в идеальное состояние.

В дороге основные статьи расходов — топливо, еда, платные дороги, страховки и визиты в национальные парки. Иногда приходилось ремонтировать авто или пользоваться прачечными. А ещё Дмитрий любит пробовать местную кухню и посещать кафе.

Как спланировать маршрут

Маршрут рождался прямо в дороге. Дмитрий стартовал в октябре и просто направился на юг. Сначала Кавказ, потом Грузия и Турция. В списке оказались Архыз, Адыгея, Осетия, Тбилиси, Местия, Батуми, Трабзон, Каппадокия, Чиралы, Анталья. Общий пробег составил около восьми тысяч километров, а рекорд за день — шестьсот.

Советы шаг за шагом

Определитесь с форматом автодома. Рассчитайте бюджет, включая непредвиденные расходы. Установите базовые удобства: отопление, воду, интернет. Используйте приложения для поиска стоянок. Планируйте маршрут гибко, оставляйте место для спонтанности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: взять неподходящий формат автодома.

Последствие: ограничения по маршрутам, неудобство.

Альтернатива: заранее сравнить модели и выбрать вариант под задачи.

Ошибка: недооценить расходы на топливо за границей.

Последствие: быстрый рост бюджета.

Альтернатива: планировать маршрут с учётом стоимости топлива.

Ошибка: полагаться только на кемпинги.

Последствие: потеря свободы.

Альтернатива: искать стоянки с помощью мобильных приложений.

А что если…

Что если попробовать вэнлайф вдвоём? По словам Дмитрия, путешествие в компании становится богаче по эмоциям, но соло-поездка дарит абсолютную независимость.

Плюсы и минусы жизни в автодоме

Плюсы Минусы Свобода маршрута Ограниченное пространство Независимость от отелей Высокие затраты на топливо Возможность жить ближе к природе Иногда сложно найти место для стоянки Атмосфера уюта и автономность Требуются навыки ухода за авто

FAQ

Как выбрать автодом?

Определите задачи: для города лучше кастенваген, для бездорожья — модуль на пикап или экспедиционный вариант.

Сколько стоит жизнь в дороге?

В среднем от 100 тысяч рублей в месяц, включая топливо, еду, страховки и бытовые расходы.

Что лучше — кемпинг или дикая стоянка?

Кемпинг удобнее для новичков, но настоящая свобода — в тихих местах на природе.

Мифы и правда

Миф: жить в автодоме неудобно.

Правда: современные модули оборудованы не хуже маленькой квартиры.

Миф: вэнлайф — это дёшево.

Правда: расходы сопоставимы с обычной жизнью, особенно в Европе.

Миф: это опасно.

Правда: при соблюдении простых правил безопасности риск минимален.

Три интересных факта

В Европе действуют целые сети кемпингов для автодомов.

В США вэнлайф стал популярным после пандемии.

В России растёт сообщество владельцев модулей на пикапах.

Исторический контекст

Первые дома на колёсах появились ещё в начале XX века. Их использовали путешественники и цирковые артисты. В 1960-е годы формат стал символом свободы и контркультуры, а сегодня превратился в полноценный образ жизни.