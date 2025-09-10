Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:22

"Каждое мгновение с Мией — это подарок": Влад Соколовский делится переживаниями перед разлукой

Влад Соколовский рассказал о переживаниях из-за разлуки с дочерью Мией

Недавно известный певец Влад Соколовский поделился с подписчиками в социальных сетях своими переживаниями по поводу предстоящей разлуки с дочерью Мией, которая уезжает учиться в США. Для артиста этот момент стал не только поводом для переживаний, но и возможностью вновь осознать важность каждого мгновения, проведенного с близкими. Соколовский признался, что несмотря на радость за дочь, которой предстоит новый этап в жизни, ему будет крайне не хватать её присутствия.

Важность времени с близкими

Дочь Влада, семилетняя Мия, отправляется за океан, чтобы учиться в США. Этот шаг стал важным этапом в жизни не только самой девочки, но и её родителей. Соколовский подчеркнул, как ценны для него такие моменты, когда можно провести время с дочерью, хотя бы на короткий срок.

Несколько дней назад певец оказался в Тбилиси, где Мия гостила у своих родственников. Это был один из редких случаев, когда ему удалось увидеться с дочерью перед её долгим путешествием. Именно в такие моменты Соколовский осознаёт, насколько важно каждое мгновение общения, даже если оно короткое.

"Сегодня для меня особенный день. Вновь прилетел к Мие в Тбилиси, она тут гостит у родственников, и у нас появилась возможность еще раз увидеться перед её длительной поездкой с мамой в США. Там Мия будет учиться. Несколько дней только для нас! Смех, объятия, прогулки и бесконечные разговоры, которые так важны в нашей с ней маленькой вселенной", — рассказал певец.

Разлука и её значение

Соколовский признался, что осознаёт, как тяжело будет ему расстаться с дочерью, но в то же время считает, что каждая разлука делает встречу ещё более ценной. Он добавил, что в такие моменты важно помнить: время — это главный подарок, который можно подарить друг другу.

Мия уезжает в США не одна, а с мамой, Ритой Дакотой, и её новым мужем, клипмейкером Фёдором Белогаем. Несмотря на сложные отношения с бывшей супругой, Соколовский не перестает ценить каждое мгновение, проведенное с дочерью.

"Каждая разлука делает встречу в десятки раз ценнее. Ты понимаешь, что время — это главный подарок, который мы можем подарить друг другу", — подчеркнул Соколовский.

Личное переживание артиста

Влад Соколовский прошел через непростые моменты в своей жизни, особенно в отношениях с Ритой Дакотой. Пара рассталась ещё в 2018 году, и именно тогда начались проблемы в их отношениях. Несмотря на разрыв, артист пытался поддерживать связь ради дочери, однако с каждым годом общение становилось всё реже. В последнее время Рита Дакота полностью прекратила контакты с Соколовским, и этот шаг она считает правильным.

Тем не менее, для Соколовского важно было и остается поддерживать отношения с дочерью, несмотря на все сложности, и даже через расстояние продолжать быть рядом. В данный момент певец нашел счастье в отношениях с Ангелиной Сурковой, с которой у него есть общий сын Дэвид. Он отметил, что хотя его отношения с Дакотой изменились, он всегда будет стремиться поддерживать связь с Мией, несмотря на её уезд.

