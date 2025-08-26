Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:27

Белоснежки на пляжах Балтики: российский турист сделал удивительное открытие

TrueStory Travel: россиянин рассказал о впечатлениях от латвийских девушек

Российский путешественник побывал на латвийском побережье и поделился неожиданным наблюдением: по его словам, местные девушки напомнили ему "красавиц-белоснежек". Своё впечатление он описал в блоге TrueStory Travel на платформе "Дзен".

Латышская красота глазами туриста

"Что касается латышских девушек, то их точно можно считать примером красоты в Японии. Там белоснежная кожа ценится очень высоко. Ну, а на пляжах в Латвии это просто местная норма!" — отметил россиянин.

По словам путешественника, встретить в Латвии загорелых девушек почти невозможно. Исключение — туристки. Причина не в том, что местные жительницы избегают солнца, а в особенностях их кожи.

"Они просто не могут получить золотистый загар — он не ложится", — пояснил он.

Прогулки и игры вместо загара
Автор заметил, что для многих латышек пляж — это вовсе не место для лежаков и крема от солнца. Чаще всего они приходят туда, чтобы подышать морским воздухом или прогуляться по песку.

Не менее популярны активные развлечения.

"Буквально через каждые 50-100 метров кто-то будет играть в волейбол, пионербол или даже в "вышибалы". Латышки очень ловкие — отлично обращаются с мячом. Таких смело можно брать в команду", — поделился путешественник.

Образы девушек, которых увидел россиянин на латвийских пляжах, складываются из двух черт: естественная белая кожа и любовь к активному отдыху. Для туриста это стало приятным открытием.

