Дыхательная практика
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:14

Дышишь неправильно — рискуешь спиной: что делать в зале

Диафрагмальное дыхание снижает нагрузку на позвоночник и повышает эффективность тренировок — данные экспертов

Дышать правильно — звучит так же очевидно, как моргать или зевать. Но дыхание за компьютером, во время пробежки или при приседаниях со штангой в 100 килограммов — это разные процессы. От того, как мы вдыхаем и выдыхаем, зависит не только выносливость, но и здоровье спины, а также эффективность силовых упражнений.

Оказывается, дыхание может не только снимать усталость, но и влиять на результат в жиме, становой тяге или приседаниях. Один из способов — так называемый манёвр Вальсальвы. Эта техника работает как бронежилет для позвоночника: защищает его от перегрузки и одновременно даёт прирост силы.

Почему дыхание так важно

Обычно в тренировках внимание уделяется весу штанги, числу повторов, выбору упражнений и оборудованию. Но сама техника дыхания часто остаётся за кадром. Хотя именно от неё зависит, будет ли упражнение безопасным или приведёт к боли в пояснице.

Чтобы понять принцип, достаточно представить банку газировки. Пока она закрыта, её можно нагружать сверху кирпичами. Но стоит выпустить газ — банка мгновенно сминается. То же самое происходит с телом: если дыхание выстроено правильно, корпус держит нагрузку как монолит. Если нет — мышцы и позвоночник рискуют не выдержать.

"Все говорят: вдох вниз, выдох вверх. Это полная чушь. Так вы только навредите себе", — сказал владелец Wichita Falls Athletic Club Марк Риппето.

Эксперт подчёркивает: стандартные советы "вдох при опускании, выдох при подъёме" не только бесполезны, но и опасны. Правильное дыхание должно формировать внутрибрюшное давление, которое фиксирует позвоночник.

"Когда вы используете манёвр Вальсальвы, вы защищаете свой позвоночник", — отметила клинический психолог Белиса Враних.

Она объясняет: глубокий вдох — это не просто кислород для мышц, а настоящий внутренний каркас.

Сравнение: два типа дыхания

Тип дыхания Особенности Последствия
Диагфрагмальное Живот расширяется вперёд, воздух наполняет нижнюю часть лёгких Стабилизация спины, рост силы, снижение риска травм
Вертикальное (плечами) Поднимаются грудная клетка и плечи Перенапряжение шеи и плеч, кислородный голод, рост тревожности

Советы шаг за шагом

  1. Лягте на спину, положите книгу или подушку на живот. Вдыхайте так, чтобы предмет поднимался и опускался. Это учит включать диафрагму.

  2. Освойте упражнение "90-90". Согните ноги под прямым углом, поставьте стопы на фитбол, делайте вдох так, чтобы живот, бока и поясница равномерно расширялись.

  3. Попробуйте "мёртвого жука". Лягте на спину, согните ноги и, сохраняя напряжение корпуса, поочерёдно опускайте пятки к полу. Это учит держать давление даже в движении.

  4. При выполнении приседаний или становой тяги делайте глубокий вдох, фиксируйте корпус и удерживайте дыхание до момента подъёма. После завершения повторения — выдох, затем снова вдох и фиксация.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: дышать грудью и поднимать плечи.

  • Последствие: головные боли, перенапряжение шеи, плохая стабилизация.

  • Альтернатива: дыхательные практики с фокусом на диафрагму — упражнения на спине, с мячом или "мёртвый жук".

  • Ошибка: задерживать дыхание на протяжении целого подхода.

  • Последствие: скачок давления, головокружение.

  • Альтернатива: манёвр Вальсальвы — вдох и фиксация на каждый повтор, с контролируемым выдохом в верхней точке.

А что если…

А что если у человека уже есть проблемы с давлением? Манёвр Вальсальвы действительно повышает показатели во время выполнения упражнения, но это кратковременный эффект. При нормальном давлении техника безопасна. Однако при хронической гипертонии или патологиях сосудов стоит обсудить практику с врачом.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Защита позвоночника при тяжёлых нагрузках Временный рост давления
Увеличение силы и выносливости Требует практики и контроля
Улучшение техники в приседаниях, тяге, жиме Может быть противопоказан при болезнях сердца

FAQ

Как выбрать правильное упражнение для освоения диафрагмального дыхания?
Лучше всего начать с простого варианта лёжа на спине с предметом на животе. Это доступно даже дома, без оборудования.

Сколько стоит обучение дыхательным техникам?
Многие онлайн-курсы и видео бесплатны. Персональная тренировка с инструктором по дыханию или фитнес-тренером может стоить от 30 до 70 евро.

Что лучше для спины — дыхание по схеме "вдох вниз, выдох вверх" или манёвр Вальсальвы?
Манёвр Вальсальвы обеспечивает жёсткую фиксацию корпуса и лучше защищает позвоночник при работе с весами.

Мифы и правда

  • Миф: дыхание не влияет на силу.

  • Правда: правильное дыхание способно увеличить показатели в базовых упражнениях.

  • Миф: манёвр Вальсальвы опасен для всех.

  • Правда: он безопасен при нормальном давлении и выполняется даже профессиональными спортсменами.

  • Миф: задержка дыхания всегда вредна.

  • Правда: кратковременная фиксация помогает стабилизировать корпус и уменьшает риск травмы.

3 интересных факта

  1. При вдохе диафрагма массирует внутренние органы, улучшая работу ЖКТ.

  2. Люди, использующие вертикальное дыхание, чаще страдают мигренями.

  3. В армейской подготовке манёвр Вальсальвы включён в базовые навыки тяжёлой атлетики.

Исторический контекст

  • XVII век: Антонио Вальсальва описал технику, изучая анатомию слуха.

  • XX век: методику стали применять в медицине для проверки работы сердца.

  • XXI век: дыхательная практика перекочевала в спорт и фитнес как инструмент защиты позвоночника.

