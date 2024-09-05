Карпин рассказал о своём отношении к вьетнамской и азиатской кухне

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился информацией о том, что не является большим поклонником азиатской кухни и поэтому не планирует пробовать блюда вьетнамской кухни во время своего пребывания во Вьетнаме.
Тренер также подчеркнул, что медицинский персонал команды столкнётся с серьёзными вызовами в связи с жаркой погодой, и им придётся внимательно следить за состоянием здоровья игроков, а также контролировать их водный баланс, используя солевые добавки.
Карпин подчеркнул, что терпеть не может азиатскую кухню, и поэтому такие блюда не появятся в его рационе во время пребывания во Вьетнаме.
"Вьетнамскую кухню точно не планирую пробовать. Не люблю ни китайскую, ни вьетнамскую, ни японскую", — сказал Карпин в разговоре с "Чемпионатом".
Российская сборная планирует два товарищеских матча с Вьетнамом и Таиландом, которые состоятся 5 и 7 сентября во вьетнамском Ханое.
Фото: soccer.ru/ Артём Гусев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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