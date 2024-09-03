Карпин признался, что знает, для чего нужны товарищеские матчи: "Нас всё равно вернут"

Товарищеские матчи сборной России против Вьетнама и Таиланда имеют важное значение для команды. Эти встречи позволяют игрокам собраться вместе, продемонстрировать свои навыки и подготовиться к возможным будущим соревнованиям. Так считает Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Кроме того, такие матчи дают возможность тренеру оценить состояние команды и определить цели и задачи для дальнейшего развития.
Тренер признался, что знает, что россиян всё равно вернут на международные турниры, поэтому нужно понимать, чего стоит сборная на данный момент.
"Польза от сборной и матчей такая же: собраться, понять, что тренерский штаб хочет. Понятно, что не Сербия и Камерун. Но вариться в своём соку тоже не вариант. У меня есть чёткое понимание, для чего мы играем. Нас всё равно вернут — год, два, но вернут", — сказал Карпин в беседе с "Чемпионатом".
Карпин выразил уверенность в том, что команда сможет вернуться на международную арену. Однако конкретные сроки возвращения пока остаются неизвестными.
Фото: soccer.ru/ Артем Гусев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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