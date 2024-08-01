Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко надеется на то, что на международной встрече глав государств БРИКС в октябре, которая должна состояться в Казани, будет окончательно приняно решение по разработке независимой платежной системы союза. Об этом она заявила на одном из мероприятий для средств массовой информации, информирует РИА Новости.

На одном из мероприятий для средств массовой информации, которая состоялась по итогам весенней парламентской сессии, российский государственный деятель заявила, что в середине осени текущего года на международной встрече глав государств БРИКС, которая будет проходить в одном из городов Российской Федерации, будет поднят вопрос о разработке платформы цифровых платежей союза. Она также сообщила, что существует вероятность одобрения данного проекта в ходе саммита. В любом случае члены экономического блока БРИКС обсудят даты создания системы, её будущий формат и так далее. По словам Валентины Матвиенко, процедуру по разработке платёжной системы уже можно не считать теоретической, ведь всё уже активно развивается.

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