Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мадрид, Испания
Мадрид, Испания
© commons.wikimedia.org by Asqueladd is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Секрет Средиземноморья не в Барселоне: вот где скрывается настоящая Испания

Туризм в Валенсии: архитектура, паэлья и пляжи без переполненных толп

Валенсия долгое время оставалась в тени своих соседей — Барселоны и Мадрида. Но именно здесь, вдали от толп туристов, раскрывается подлинная красота Средиземноморья.

Этот город умеет очаровывать с первой прогулки: он сочетает богатое архитектурное наследие, живую гастрономическую культуру и ту самую неспешность, которой так не хватает в крупных мегаполисах.

Город, где прошлое встречается с будущим

Третий по величине город Испании может похвастаться историческим центром, достойным соперничать с самыми красивыми городами Европы. Баррио-дель-Кармен встречает путешественников средневековыми улочками, где здания окрашены в оттенки охры и терракоты, а над ними сияет ярко-синее небо.

Но настоящая визитная карточка Валенсии — Город искусств и наук. Футуристические линии зданий Сантьяго Калатравы словно вырастают из воды бассейнов, отражая современный дух Испании. Оперный театр, океанографический парк и музей науки создают ансамбль, способный соперничать даже с архитектурными символами Бильбао.

Контраст старого и нового чувствуется везде: готический собор соседствует с авангардом, а древние башни Серранос и Куарт напоминают о богатой истории города.

Атмосфера Средиземноморья

В отличие от шумного и стремительного Мадрида, Валенсия живёт в другом ритме. Здесь умеют ценить каждую минуту. Жители города наслаждаются орчатой в уличных кафе, не спешат за обедом и по-настоящему уважают традицию сиесты.

Пляж Мальвароса, до которого легко доехать на метро, позволяет объединить культурную программу и отдых у моря. Утро можно провести в музее или соборе, а после — отправиться купаться, пробовать паэлью с видом на Средиземное море и снова вернуться в центр, где кипит культурная жизнь.

Даже общественный транспорт в Валенсии работает иначе: здесь нет давки и хаоса, привычного для столичных метрополитенов. Город словно создан для неспешного открытия.

Тайна, которую бережёт сама Валенсия

Французы и другие европейцы охотно едут в Барселону или Севилью, но Валенсия остаётся удивительно спокойной. Эта "непопулярность" играет городу только на руку — здесь нет переполненных ресторанов с завышенными ценами, а кухня сохраняет аутентичность.

  • В ресторанах подают настоящую паэлью без туристических наценок.
  • Тапас-бары остаются местом встреч местных жителей.
  • Центральный рынок хранит ту самую атмосферу старой Испании, где продавцы охотно делятся советами и угощают покупателей.
  • Фестивали, например знаменитые Фальяс, проходят без театральной постановочности для приезжих. Это по-настоящему народные праздники, где традиции живы и сильны.

Доступный город для тех, кто ищет настоящее

Валенсия остаётся редкой возможностью открыть Испанию без глянцевой "обложки". Цены на жильё здесь заметно ниже, чем в Барселоне и Мадриде, а комфортные отели в центре можно забронировать без долгого ожидания.

Именно эта комбинация — культура, море, гастрономия и подлинная атмосфера — делает Валенсию идеальным направлением для тех, кто хочет увидеть Испанию такой, какой она есть.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Южнокорейский остров Чеджу столкнулся с рекордным наплывом туристов и жалобами жителей вчера в 17:06

Рай превратился в кошмар: почему "корейские Гавайи" больше не радуют местных жителей

Остров Чеджу, славящийся своими красотами, оказался в центре споров между туристами и местными жителями: как власти пытаются решить проблему с массовым туризмом?

Читать полностью » АТОР: интерес к поездкам в Освенцим, Алькатрас и Даргавский некрополь растёт по всему миру вчера в 16:58

Тёмные маршруты мира: от Освенцима до Града мертвых — чем они манят путешественников

Темный туризм привлекает миллионы: от концлагерей до городов мертвых. Узнайте, почему эти места завораживают и как уважительно к ним относиться.

Читать полностью » Жительница Антальи предупредила о рисках для туристов: такси дорожают, а пляжи остаются безопасными 28.08.2025 в 15:58

За фасадом "райского курорта": правда о деньгах, пляжах и законах Турции

Маргарита делится секретами, которые помогут российским туристам в Анталье в 2025 году. Узнайте, какие деньги брать и как сэкономить на отдыхе.

Читать полностью » Путешественник Айдар Нурияхметов посетил Южную Корею и Монголию за 500 долларов вчера в 14:51

Две страны за одну неделю: как совместить Южную Корею и Монголию всего за 500 долларов

Узнайте, как путешественник смог посетить Южную Корею и Монголию за одну неделю и всего за 500 долларов. Заходите в мир удивительных открытий!

Читать полностью » Сезон дождей на Бали: почему туристы выигрывают от поездки в октябре–апреле вчера в 13:47

Закаты на миллион и пробки на часы: остров в котором всё по максимуму

Узнайте о 7 хитростях, которые помогут сделать отпуск на Бали незабываемым. Секреты безопасности, оптимальные сезоны и много полезных советов для туристов.

Читать полностью » Бархатный сезон в Индонезии: куда поехать кроме Бали вчера в 12:06

Бархатный сезон без толпы: куда ехать вместо Бали

Бархатный сезон в Индонезии — не только про Бали. В сентябре–октябре идеальны и другие острова: Гили, Комодо, Ломбок и Флорес.

Читать полностью » Как проходит йога-отдых на Бали в бархатный сезон вчера в 11:09

Бали в бархатный сезон: остров, который дышит йога-практикой

Сентябрь на Бали — бархатный сезон. Идеальное время для йога-туризма: мягкий климат, меньше туристов, а практики проходят в гармонии с природой.

Читать полностью » Бали в сентябре: бархатный сезон и особенности отдыха вчера в 10:08

Бали без толпы: бархатный сезон глазами туриста

Сентябрь на Бали — бархатный сезон. Жара спадает, океан спокоен, а туристов меньше. Разбираем, чем хорош отдых в начале осени.

Читать полностью »

Новости
Еда

Заливное из курицы: основные этапы и рекомендации по приготовлению
Спорт и фитнес

Кроссфит-комплекс: гребля на 2000 м с интервалами каждые 90 секунд — советы тренера
Туризм

Туристы пожаловались на высокие цены в ресторанах Санторини
Садоводство

Совместное выращивание томатов и трав на подоконнике снижает риск вредителей
Еда

Приготовление травяной соли из петрушки, укропа и базилика — пошаговый рецепт
Питомцы

Учёные: у собак около 1700 вкусовых рецепторов и четыре основных вкуса
Наука и технологии

NASA открыло набор добровольцев для сопровождения пилотируемого полёта к Луне
Авто и мото

Врачи предупреждают: валериана, пустырник и БАДы могут стать причиной лишения водительских прав
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru