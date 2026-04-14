Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Медицина
Медицина
© unsplash.com by CDC is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:37

Новый реестр антипрививочников обсуждают в России: последствия поставили под вопрос

Создание базы антипрививочников не имеет смысла и не несет практической пользы, считает вирусолог, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Инициативу вести такой список он прокомментировал NewsInfo.

Минздрав хочет создать реестр отказавшихся от прививок россиян, оператором реестра будет Минздрав, доступ к базе получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, региональные органы здравоохранения и медицинские организации, сообщило ранее издание Газета. ру.

Система вакцинации в России уже регулируется существующими нормами, и введение дополнительных списков не требуется, заявил эксперт. По его словам, обязательные прививки контролируются при поступлении в детские учреждения, а добровольная вакцинация не предполагает учета в подобных реестрах.

Он отметил, что сама идея создания базы вызывает вопросы с точки зрения целесообразности и правовых последствий.

"Создавать какой-то список не нужно. Если это прививка обязательная, то ребенка приводят в детский сад, спрашивают прививку. Или приводят в школу, спрашивают прививку", — отметил Альтштейн.

Эксперт также подчеркнул, что возможные ограничения для непривитых граждан противоречили бы закону. По его мнению, подобные меры не могут применяться ни при трудоустройстве, ни в других сферах.

В итоге он пришел к выводу, что подобная инициатива не имеет реального смысла и может рассматриваться скорее как инструмент информационного воздействия.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet