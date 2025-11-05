Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
сотрудники работают в офисе
сотрудники работают в офисе
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:59

Резюме блестящее, интервью успешное — но работу не дали: где и что пошло не так

HR-специалист Никольская объяснила, почему работодатели проводят тесты после собеседования

По резюме оценивают опыт и достижения кандидата, а на собеседовании — личные качества, рассказала владелица агентства Fresh Executive Search Виктория Никольская. В беседе с NewsInfo специалист объяснила, почему одних интервью для принятия решения работодателям уже недостаточно.

Никольская рассказала, на что обращают внимание работодатели при подборе кандидатов на вакансию.

"По резюме смотрят интересные компании, в которых человек работал, какие-то достижения, роль в предыдущей компании, подходит не подходит человек под вакансию", — рассказала Никольская.

На личной встрече, по словам эксперта, работодатели стараются подтвердить данные из резюме, глубже разобраться в опыте и оценить коммуникативные навыки кандидата — энергичность, структурность и глубину ответов. При этом интервью часто дополняется другими инструментами оценки.

"Очень многие работодатели сейчас проводят не только интервью, но и дополнительные процедуры оценки кандидатов. Например, это тесты всякие, и на hard skills — рабочие навыки, и на soft skills — остальные навыки и качества", — подчеркнула Никольская.

Она добавила, что в некоторых компаниях кандидатам предлагают решить практические кейсы или пройти несколько этапов проверки, включая сбор рекомендаций с прежних мест работы и согласование со службой безопасности потенциального работодателя.

