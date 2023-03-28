Жителям Мурманской области могут вступить в ряды ЧВК "Вагнер" в мобильных пунктах

Мобильные пункты по вербовке новых кадров в ЧВК "Вагнер" открылись на территории Мурманской области. Пользователи соцсетей делятся видеозаписями, на которых работают агитационные бригады в населенных пунктах Кандалакша, Оленегорск и Полярные Зори.
Рекрутерами "лучшей частной армии в мире" могут стать мужчины от 24 до 55 лет. По словам очевидцев, ежемесячное денежное довольствование у бойцов составляет 240 тыс. рублей. В случае успешного выполнения поставленных задач сумма может вырасти до пяти окладов.
Ранее стало известно, что ЧВК "Вагнер" начал активный набор добровольцев в свои ряды.
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