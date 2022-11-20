Соловьев рассказал о возможных манипуляциях Смольного при открытии "ЧВК Вагнер Центра"

Манипулирование строительными регламентами — это тонкая вещь и исключать, что чиновники Смольного не использовали это при попытке воспрепятствовать открытию "ЧВК Вагнер Центра", не стоит. Такое мнение выразил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"ЧВК Вагнер Центр" не может получить разрешение на открытие здания из-за якобы технической ошибки в проектной документации. Представитель компании "Ритейл" Юлия Соколова отмечала, что был факт увеличения площади здания без нарушения высотного регламента, что никак не может влиять на выдачу разрешения.

Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев не исключил, что произошло манипулирование регламентом, и такое является не редкостью в тех случаях, когда чиновники хотят забраковать тот или иной проект.

"Вы знаете, вообще конечно манипулирование всякими регламентами строительными — это тонкая вещь. Мы же понимаем, что если поставить себе цель, то нарушения можно найти на любом строительном объекте", — подчеркнул он.

Соловьев добавил, что строительный регламент можно использовать для блокировки любого юридически значимого действия. При этом если перед чиновниками стоит задача что-то сделать быстро, то они закрывают глаза на многие нарушения.

СМИ ранее предположили, что чиновники Смольного препятствуют вводу здания "ЧВК Вагнер Центр" в эксплуатацию из-за критики предпринимателя Евгения Пригожина в адрес губернатора Александра Беглова.