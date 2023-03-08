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Пригожин: восточная часть Бахмута контролируется подразделениями ЧВК
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  • Опубликована сегодня в 10:34

Пригожин: восточная часть Бахмута контролируется подразделениями ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о том, что "музыканты" заняли восточную часть Бахмута.

Бойцы подразделения продолжают вести тяжелые бои и прикладывают все усилия для взятия населенного пункта.

"Подразделения заняли всю восточную часть Бахмута. Все, что восточнее реки Бахмутки, полностью находится под контролем ЧВК", — передает слова Евгения Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Евгений Пригожин ранее объяснил, в чем заключается ключевая стратегия ЧВК "Вагнер" в данном направлении. Подразделения намерены притянуть к Бахмуту самые боеспособные части ВСУ и обескровить их, сообщил российский предприниматель.

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