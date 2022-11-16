"Рыбу динамитом глушил": Пригожин рассказал о своей поездке в Тюменскую область

В СМИ стала появляться информация, что тюменские осужденные с низким социальным статусом, так называемые "обиженные" или "петухи", стали жаловаться, что их не берут в зону СВО в составе ЧВК "Вагнер". Эти слухи прокомментировал порталу 72.RU бизнесмен Евгений Пригожин. Он также рассказал журналистам, как "порыбачил" в Тюмени.

Предприниматель подчеркнул, что везде существуют определенные правила. Например, в тюрьме осужденные не общаются с "петухами", но при этом без проблем взаимодействуют друг с другом.

"Во время боевых действий крайне затруднительно разделить эти категории граждан и, например, сделать "пацанскую гаубичную батарею", "мужицкую ДРГ" или "петушиный пулеметный расчет". Потому что жизнь во время войны диктует новые условия и не определено, в падлу ли подавать "петуху" пулеметную ленту или перебинтовать раненого "гребня". Для того чтобы избежать данных неудобств, мы не берем "петухов" в ЧВК "Вагнер". Мы рекомендовали сформировать из них отдельную "петушиную дивизию", которая, несомненно, проявит высокий боевой дух", — цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен также ответил на вопросы журналистов по поводу недавней "рыбалки" в Тюмени. Его спросили, какой улов был в Тюменской области, какие в водоемах водились рыбы и сколько удалось поймать. Также у предпринимателя поинтересовались, правдивы ли жалобы "рыб-петушков" на то, что их никто не ловит.

Пригожин рассказал, что в Тюмени он "рыбу динамитом глушил", а "петушки" у тюменцев "водятся в аквариуме, отдельно от остальных пород".