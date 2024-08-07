Нутрициолог поделилась секретами приготовления нежных и воздушных венских вафель

Нутрициолог Ульяна Беликова рассказала, что нужно делать, чтобы домашние венские вафли получились нежными и очень вкусными.

В беседе со "Спорт-Экспрессом" эксперт рассказала, что перед тем, как залить тесто, нужно смазать вафельницу маслом. Лучше использовать сливочное масло, чтобы придать десерту приятный вкус, но можно использовать и растительное.

Не пересушите вафли. В современных вафельницах есть функция определения готовности. Когда прибор подаст сигнал об окончании времени приготовления, сразу выложите вафли на тарелку, не дожидаясь, пока прибор остынет. Чтобы определить готовность вафель самостоятельно, слегка приподнимите крышку. Если она поднимается легко и вы не чувствуете, что тесто прилипает, блюдо готово.

Не перемешивайте тесто слишком долго. Таким образом вы освободите клейковину из муки, которая делает выпечку менее пышной и более плотной. Просто смешайте все ингредиенты до однородности.

Используйте правильные панели для выпечки. Многие вафельницы поставляются с несколькими видами панелей для разных видов вафель. Для некоторых моделей панель для венских вафель необходимо приобретать отдельно.

Если вы хотите, чтобы выпечка была с аппетитной корочкой, подсушите вафли в духовке после приготовления. Разогрейте духовку до 250 °C и положите вафли на решётку на 2-3 минуты.

Фото: commons.wikimedia.org/ Evan Swigart (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)