Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:36

Вакуум лечит, где антибиотики бессильны: технология, которая спасает конечности и жизни

Травматолог Гвоздь объяснил, как вакуумная терапия очищает раны и предотвращает инфекции

Современные методы лечения ран всё активнее применяются даже в полевых условиях. Врачи, работающие на передовой, стремятся сократить время восстановления бойцов и предотвратить развитие инфекций. Одним из самых эффективных подходов стала вакуумная терапия ран - технология, которая помогает очищать повреждения и ускоряет заживление тканей. О её применении в зоне боевых действий рассказал врач-травматолог с позывным Гвоздь, работающий в госпитале подразделения медицинской службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии Минобороны России в ДНР.

"Вак-система позволяет очищать рану в более короткие сроки и бороться с инфекцией. Система удаляет из раны эксудат и раневое содержимое с помощью вакуума", — рассказал врач-травматолог Гвоздь.

Что представляет собой вакуумная терапия

Метод, известный как Vac-терапия (от англ. Vacuum Assisted Closure), основан на использовании отрицательного давления для очищения и стимуляции заживления ран. На поражённый участок устанавливается специальная губчатая повязка, подключённая к аппарату, который создаёт вакуум. Это устройство мягко вытягивает жидкость, гной и микрочастицы, препятствуя размножению бактерий.

"Речь обычно идет о ранах большой площади, с большими раневыми дефектами", — уточнил врач-травматолог Гвоздь в беседе с РИА Новости.

Такая система особенно полезна в условиях полевого госпиталя, где риск инфицирования высок, а стерильность не всегда можно обеспечить в полной мере.

Как работает система

Принцип действия прост, но результат впечатляет. Под действием вакуума раневая поверхность очищается быстрее, отёк уменьшается, а ткани начинают восстанавливаться. Создаваемое отрицательное давление также стимулирует рост новых сосудов и активирует выработку коллагена — белка, необходимого для заживления кожи.

Таблица "Механизм действия вак-системы"

Этап Что происходит Результат
1. Установка повязки На рану накладывают стерильную губку и подключают аппарат Герметизация зоны повреждения
2. Создание вакуума Аппарат создаёт отрицательное давление Удаляется жидкость и гной
3. Очищение раны Снижается количество микробов Предотвращение инфекции
4. Стимуляция роста тканей Кровоток усиливается, активируется регенерация Быстрое закрытие раны

Вакуумное лечение в полевых условиях

Особенность применения вак-системы на передовой заключается в её мобильности. Современные аппараты лёгкие, автономные и работают от аккумуляторов. Это позволяет врачам использовать их даже вне стационаров — прямо в передовых госпиталях или на этапах медицинской эвакуации.

"Использование вак-системы способствует снижению риска осложнений и ускорению восстановления раненных на передовой военных", — подчеркнул врач-травматолог Гвоздь.

Технология оказалась настолько эффективной, что её начали активно внедрять не только в военных госпиталях, но и в гражданских клиниках для лечения ожогов, диабетических язв, пролежней и послеоперационных ран.

Частые вопросы

Можно ли использовать вак-систему при любых ранах?
Нет. Метод противопоказан при активном кровотечении, неконтролируемых инфекциях и злокачественных образованиях в зоне раны.

Сколько длится лечение?
В среднем 7-14 дней, в зависимости от глубины и площади поражения.

Больно ли это?
Болевые ощущения минимальны: повязка мягкая, а вакуум создаётся постепенно.

Можно ли двигаться с аппаратом?
Да, современные портативные системы позволяют пациентам ходить и даже выполнять лёгкие физические упражнения.

Используется ли этот метод в гражданской медицине?
Да, вакуумная терапия активно применяется при ожогах, трофических язвах, пролежнях и послеоперационных осложнениях.

