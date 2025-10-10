Вакуум лечит, где антибиотики бессильны: технология, которая спасает конечности и жизни

Современные методы лечения ран всё активнее применяются даже в полевых условиях. Врачи, работающие на передовой, стремятся сократить время восстановления бойцов и предотвратить развитие инфекций. Одним из самых эффективных подходов стала вакуумная терапия ран - технология, которая помогает очищать повреждения и ускоряет заживление тканей. О её применении в зоне боевых действий рассказал врач-травматолог с позывным Гвоздь, работающий в госпитале подразделения медицинской службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии Минобороны России в ДНР.

"Вак-система позволяет очищать рану в более короткие сроки и бороться с инфекцией. Система удаляет из раны эксудат и раневое содержимое с помощью вакуума", — рассказал врач-травматолог Гвоздь.

Что представляет собой вакуумная терапия

Метод, известный как Vac-терапия (от англ. Vacuum Assisted Closure), основан на использовании отрицательного давления для очищения и стимуляции заживления ран. На поражённый участок устанавливается специальная губчатая повязка, подключённая к аппарату, который создаёт вакуум. Это устройство мягко вытягивает жидкость, гной и микрочастицы, препятствуя размножению бактерий.

"Речь обычно идет о ранах большой площади, с большими раневыми дефектами", — уточнил врач-травматолог Гвоздь в беседе с РИА Новости.

Такая система особенно полезна в условиях полевого госпиталя, где риск инфицирования высок, а стерильность не всегда можно обеспечить в полной мере.

Как работает система

Принцип действия прост, но результат впечатляет. Под действием вакуума раневая поверхность очищается быстрее, отёк уменьшается, а ткани начинают восстанавливаться. Создаваемое отрицательное давление также стимулирует рост новых сосудов и активирует выработку коллагена — белка, необходимого для заживления кожи.

Таблица "Механизм действия вак-системы"