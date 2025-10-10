Вакуум лечит, где антибиотики бессильны: технология, которая спасает конечности и жизни
Современные методы лечения ран всё активнее применяются даже в полевых условиях. Врачи, работающие на передовой, стремятся сократить время восстановления бойцов и предотвратить развитие инфекций. Одним из самых эффективных подходов стала вакуумная терапия ран - технология, которая помогает очищать повреждения и ускоряет заживление тканей. О её применении в зоне боевых действий рассказал врач-травматолог с позывным Гвоздь, работающий в госпитале подразделения медицинской службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии Минобороны России в ДНР.
"Вак-система позволяет очищать рану в более короткие сроки и бороться с инфекцией. Система удаляет из раны эксудат и раневое содержимое с помощью вакуума", — рассказал врач-травматолог Гвоздь.
Что представляет собой вакуумная терапия
Метод, известный как Vac-терапия (от англ. Vacuum Assisted Closure), основан на использовании отрицательного давления для очищения и стимуляции заживления ран. На поражённый участок устанавливается специальная губчатая повязка, подключённая к аппарату, который создаёт вакуум. Это устройство мягко вытягивает жидкость, гной и микрочастицы, препятствуя размножению бактерий.
"Речь обычно идет о ранах большой площади, с большими раневыми дефектами", — уточнил врач-травматолог Гвоздь в беседе с РИА Новости.
Такая система особенно полезна в условиях полевого госпиталя, где риск инфицирования высок, а стерильность не всегда можно обеспечить в полной мере.
Как работает система
Принцип действия прост, но результат впечатляет. Под действием вакуума раневая поверхность очищается быстрее, отёк уменьшается, а ткани начинают восстанавливаться. Создаваемое отрицательное давление также стимулирует рост новых сосудов и активирует выработку коллагена — белка, необходимого для заживления кожи.
Таблица "Механизм действия вак-системы"
|Этап
|Что происходит
|Результат
|1. Установка повязки
|На рану накладывают стерильную губку и подключают аппарат
|Герметизация зоны повреждения
|2. Создание вакуума
|Аппарат создаёт отрицательное давление
|Удаляется жидкость и гной
|3. Очищение раны
|Снижается количество микробов
|Предотвращение инфекции
|4. Стимуляция роста тканей
|Кровоток усиливается, активируется регенерация
|Быстрое закрытие раны
Вакуумное лечение в полевых условиях
Особенность применения вак-системы на передовой заключается в её мобильности. Современные аппараты лёгкие, автономные и работают от аккумуляторов. Это позволяет врачам использовать их даже вне стационаров — прямо в передовых госпиталях или на этапах медицинской эвакуации.
"Использование вак-системы способствует снижению риска осложнений и ускорению восстановления раненных на передовой военных", — подчеркнул врач-травматолог Гвоздь.
Технология оказалась настолько эффективной, что её начали активно внедрять не только в военных госпиталях, но и в гражданских клиниках для лечения ожогов, диабетических язв, пролежней и послеоперационных ран.
Частые вопросы
Можно ли использовать вак-систему при любых ранах?
Нет. Метод противопоказан при активном кровотечении, неконтролируемых инфекциях и злокачественных образованиях в зоне раны.
Сколько длится лечение?
В среднем 7-14 дней, в зависимости от глубины и площади поражения.
Больно ли это?
Болевые ощущения минимальны: повязка мягкая, а вакуум создаётся постепенно.
Можно ли двигаться с аппаратом?
Да, современные портативные системы позволяют пациентам ходить и даже выполнять лёгкие физические упражнения.
Используется ли этот метод в гражданской медицине?
Да, вакуумная терапия активно применяется при ожогах, трофических язвах, пролежнях и послеоперационных осложнениях.
