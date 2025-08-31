Зачем шторы пылесосят перед стиркой: простая привычка спасает шторы от серости
Многие снимают шторы и сразу отправляют их в машинку. Но ткань — это фильтр, на котором месяцами оседают пыль, шерсть, копоть и запахи. Если пропустить этап пылесоса, стирка не даст нужного результата.
Как правильно пылесосить
— Используйте насадку-щётку или мягкую мебельную щётку, чтобы не повредить ткань.
— Пройдитесь по шторам сверху вниз, уделяя внимание складкам.
— Для плотных тканей можно слегка прижать насадку, для тюля и лёгких материалов — держать на расстоянии 1-2 см.
— Если есть съёмные грузики или крючки, лучше снять их заранее.
Зачем это делать
- Чище стирка. Пыль и ворс не превращаются в серый налёт, который оседает на ткани после машинки.
- Меньше заломов. Загрязнённые волокна тяжелее расправляются при сушке.
- Дольше служит машинка. Фильтр не забивается пылью и мелким мусором.
- Щадящее отношение к ткани. Шторы меньше трутся и не теряют цвет.
Маленький лайфхак
Если нет пылесоса с мягкой щёткой, можно использовать ручной отпариватель с функцией лёгкой всасывающей очистки — он одновременно увлажнит и освежит ткань.
Результат
Пропылесосив шторы перед стиркой, вы облегчаете работу стиральной машине и продлеваете жизнь ткани. Это быстрый шаг, который делает итог заметно лучше: чистота без серых разводов и аккуратный вид после сушки.
