Не ведитесь на рекламу: что действительно важно при покупке робота-пылесоса

Современные роботы-пылесосы давно перестали быть игрушкой для технофанов. Они экономят время, упрощают уборку и делают жизнь комфортнее. Но если выбрать неудачную модель, то уход за ней может оказаться сложнее, чем уборка вручную. Разберёмся, как устроены роботы-пылесосы, чем отличаются и какие функции действительно стоят переплаты.

Как понять, какой робот подходит именно вам

Не существует универсального идеала. Лучший робот — не самый мощный и не самый дорогой, а тот, что справляется с уборкой именно в ваших условиях: тип покрытия, площадь квартиры, количество мебели и домашних животных.

Щётки: главные помощники в уборке

Конструкция щёток определяет, насколько чисто робот соберёт мусор.

Щетинисто-лепестковая турбощётка. Отлично вытаскивает пыль из ворса, но наматывает волосы. Подойдёт для квартир с коврами и без длинношерстных питомцев.

Отлично вытаскивает пыль из ворса, но наматывает волосы. Подойдёт для квартир с коврами и без длинношерстных питомцев. Резиновый валик. Эффективен на ламинате и плитке, легко очищается. Если валиков два — они вращаются навстречу друг другу, собирая сор с большей точностью.

Эффективен на ламинате и плитке, легко очищается. Если валиков два — они вращаются навстречу друг другу, собирая сор с большей точностью. Комбинированные щётки. Универсальное решение для помещений, где есть и ковры, и гладкие поверхности.

Мощность: не всегда "чем больше, тем лучше"

Производительность измеряют в паскалях (Па) или аэроваттах (аВт). Один аэроватт примерно равен 71 Па.

Для гладких полов достаточно 2500 Па (35 аВт).

достаточно 2500 Па (35 аВт). Для ковров и ворса - от 5000 Па (70 аВт).

Но высокая мощность бесполезна, если конструкция щёток или воздуховодов неудачна. Поэтому обращайте внимание не только на цифры, но и на реальные тесты модели.

Навигация: от хаоса к точности

Чем "умнее" система навигации, тем меньше робот пропускает углы и повторяет маршруты.

Тип навигации Как работает Подходит для Без карты Движется хаотично, отталкивается от препятствий Маленьких помещений Гироскоп Запоминает препятствия, строит простейшую карту Небольших квартир Лидар Лазерная башенка сканирует комнату и строит точную карту Больших площадей и сложных планировок Камеры Распознают предметы и объезжают их Домов с детьми, животными, проводами

Оптимальный вариант — лидар или камеры: они позволяют роботу двигаться логично и не биться о мебель.

Влажная уборка: где заканчивается "протереть", а где начинается "вымыть"

Многие модели умеют не только пылесосить, но и протирать пол. Однако эффективность сильно различается.

Простая тряпка без нажима. Только убирает пыль.

Только убирает пыль. Виброшвабра. Чуть лучше, но не справится с пятнами.

Чуть лучше, но не справится с пятнами. Вращающиеся мопы. Два диска из микрофибры, которые действительно трут пол.

Два диска из микрофибры, которые действительно трут пол. Самополоскание и сушка. Идеальный вариант: робот сам промывает тряпки и возвращается к уборке чистыми мопами.

Если квартира большая, а робот без полоскания — он просто разводит грязь.

Станция самоочистки: экономия времени и нервов

Роботы бывают по степени автономности:

Базовые. Контейнер чистят вручную после каждой уборки. Со станцией самоочистки. Робот выгружает мусор в мешок, менять его нужно раз в 30-40 уборок. С продвинутыми станциями. Они полощут и сушат тряпки. Максимально автономные. Подключаются к водопроводу и канализации, полностью исключая участие человека.

Для большинства пользователей оптимален вариант со станцией самоочистки - это экономия времени и отсутствие пыли при вытряхивании контейнера.

Дополнительные функции

Определение ковров и подъём салфеток. Чтобы не намочить тканевые покрытия.

Чтобы не намочить тканевые покрытия. Выдвижные щётки. Позволяют тщательно чистить углы.

Позволяют тщательно чистить углы. Зональная уборка. Можно настроить виртуальные стены и "запретные зоны".

Можно настроить виртуальные стены и "запретные зоны". Антинаматывание волос. Важно для домов с животными.

Практические советы

Перед запуском уберите с пола провода, пакеты и мелкие предметы. Раз в неделю мойте датчики и колёса влажной салфеткой. Не оставляйте робота без присмотра, если дома есть животные. Раз в 2-3 месяца меняйте фильтры и резинки на щётках.

FAQ

Стоит ли переплачивать за лидар и станцию?

Да, если хотите реальную автономность. Без них робот требует постоянного контроля.

Можно ли мыть ковры?

Нет, влажная уборка предназначена только для твёрдых поверхностей.

Нужна ли функция картирования для небольшой квартиры?

Не обязательно. Для студии хватит модели с гироскопом.

Какой робот лучше при длинных волосах или шерсти?

С резиновыми валиками и защитой от наматывания.

Робот-пылесос может стать незаменимым помощником — если его возможности совпадают с вашими условиями. Подбирайте модель под площадь, покрытие и собственные привычки. Лучше купить чуть проще, но подходящий вариант, чем дорогой агрегат, который будет собирать пыль на полке.