Машина, которая пахнет деревом: Hispano-Suiza с кузовом из лодочных досок

Когда в 2025 году главный приз Pebble Beach Concours d'Elegance достался Hispano-Suiza H6C Nieuport-Astra Torpedo 1924 года, публика восхищалась его необычным обликом. Но одна деталь сразу привлекла внимание — диковинная форма выхлопной системы.

История автомобиля

Машину в своё время заказал Андре Дюбонне — человек яркой судьбы. Авиационный ас, олимпиец, автогонщик и инженер-подвесочник, он создал несколько уникальных автомобилей. Его семья известна брендом аперитива Dubonnet.

Автомобиль участвовал в гонках Targa Florio и Coppa Florio, а позже превратился в раритет. В 2022 году его купили за 9,2 миллиона долларов, а нынешние владельцы — Пенни и Ли Андерсон — профинансировали восстановление в оригинальном виде.

"Мне нравится дерево! Я коллекционер старинных деревянных лодок уже 40 лет. И когда я увидел эту машину, я подумал: боже, это прямо моё! Это то, что я люблю", — признался Ли Андерсон.

Кузов машины прозвали Tulipwood Torpedo — он сделан из узких планок махагони, закреплённых 8,5 тысячами заклёпок.

Загадочный выхлоп

Выхлопная труба выходит с левой стороны и проходит через конструкцию, напоминающую "двойной треугольник с гамбургерами", прежде чем завершиться у заднего колеса. На корпусе можно заметить надпись Steigboy — фирма Фридриха Августа Бойзена из Лейпцига, основанная в 1921 году.

Steigboy выпускала вакуумные выхлопные системы для мотоциклов и авиации. В случае Hispano-Suiza мы видим пример раннего вакуумного или эжекторного глушителя.

Как это работало

Крупные "бочонки" позволяли резко увеличить объём за выпускным коллектором, снижая давление импульсов.

Внутри стояла косая перегородка напротив выхода, а сама труба имела винтовые лопасти для ускорения потока.

Теоретически такая конструкция создавала разрежение и помогала очищать цилиндры между тактами.

Форма "сферы с горлышком" была компромиссом: компактная, симметричная и эффективная для борьбы с шумом и обратным давлением.

На практике же система не получила широкого распространения. Несмотря на победы мотоциклов с выхлопами Boysen на гонках AVUS в 1922 году, технология осталась экзотикой.

Наследие Steigboy

Со временем компания превратилась в Boysen Group, которая до сих пор существует и производит современные выхлопы, аккумуляторные корпуса, водородные баки и электронные компоненты.

Так что странный выхлоп Hispano-Suiza оказался не случайностью, а частью инженерных экспериментов 1920-х. Идеальное совпадение с образом Дюбонне — авиатора, спортсмена и изобретателя.

Pebble Beach в этом году точно сделала правильный выбор: автомобиль редкий, технологически смелый и невероятно красивый.