Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пылесос
Пылесос
© freepik is licensed under Public Domain
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:41

Мешки, вода и фильтры: как выбор пылесоса влияет на ваше здоровье и комфорт в доме

Как выбрать пылесос с эффективной фильтрацией для аллергиков и чистого воздуха

Задумывались ли вы, что происходит с пылью и микрочастицами, которые пылесос всасывает с поверхности? Чистота воздуха, который выходит из устройства, во многом зависит от фильтрации, и от этого стоит отталкиваться при выборе пылесоса.

Почему фильтрация так важна?

Пылесос не только захватывает видимые частички грязи, но и всасывает микроскопические элементы, которые для нас незаметны. Это споры плесени, фекалии, частицы кожи людей и животных, пыльца, микробактерии, а также фрагменты насекомых. Если эти микрочастицы не задерживаются фильтрами, они снова попадут в воздух, где могут стать источником аллергий и других заболеваний. Эксперт по клинингу Анастасия Анохина объясняет:

"Если фильтры не справляются, вся эта "красота" вылетает из пылесоса с большой скоростью и снова расползается по дому".

Типы фильтров пылесосов и их особенности

Сегодня пылесосы оснащены различными фильтрами. Рассмотрим основные их типы.

1. Пылесосы с поролоновым фильтром и мешками для мусора

Это старый, но всё ещё популярный вариант. Мешок и поролоновый фильтр задерживают только видимую пыль. Мелкие частицы, такие как споры плесени или пыльца, спокойно проходят через них. При включении пылесоса с загрязнённым фильтром может вырваться облако пыли.

Преимущества: компактность, доступная цена, хороши для быстрого удаления видимой грязи.

Недостатки: быстро забиваются, потеря мощности, требует частой замены фильтров и мешков.

2. Пылесосы с аквафильтром

В этих моделях используется вода для очистки воздуха. Крупные частицы пыли оседают в резервуаре с водой, что позволяет эффективно удалять грубую грязь.

Однако стоит помнить, что микрочастицы всё равно могут пройти через воду. Поэтому важно использовать дополнительную воздушную фильтрацию. Плюс ко всему, после каждой уборки необходимо сливать воду и чистить резервуар.

Преимущества: увлажнение и очистка воздуха, нет необходимости в мешках.
Недостатки: требует регулярной чистки фильтров и слива воды, крупные размеры устройства.

3. Пылесосы с НЕРА-фильтром

НЕРА-фильтры — это высокоэффективные системы очистки, которые задерживают до 99,95% микроскопических частиц. Эта технология была изначально разработана для медицинских нужд и теперь широко используется в бытовых устройствах.

Однако, чтобы пылесос сохранял свою эффективность, фильтр нужно менять регулярно.

Преимущества: отличная фильтрация воздуха, компактные устройства.
Недостатки: необходимость замены фильтра, потеря эффективности при его загрязнении.

4. Пылесосы с водным сепаратором

Эти пылесосы используют высокоскоростную турбину и воду, чтобы эффективно удалять микроскопическую пыль. В процессе работы создаётся мощный водяной вихрь, который задерживает даже самые мелкие частицы.

Эта система не требует расходных материалов и может служить до 10 лет.

Преимущества: высокая степень очистки, не требует замены фильтров, долговечность.

Недостатки: высокая цена, громоздкость устройства.

Какой пылесос выбрать?

В зависимости от ваших потребностей и бюджета можно выбрать идеальную модель:

  • Для аллергиков и глубокой уборки подойдут пылесосы с аквафильтром и НЕРА-фильтром. Не забывайте о регулярной замене фильтров.
  • Для быстрого удаления видимой грязи можно использовать компактные пылесосы с мешками или контейнерами, но не забывайте о регулярном обслуживании.

В идеале, стоит также приобрести очиститель воздуха для дополнительной защиты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мастер объяснил, чем отличается эпоксидная, акриловая и латексная краска для плитки сегодня в 15:39

Кафель можно не менять: простой способ превратить старую плитку в новую

Плитку можно не менять, а обновить — достаточно краски. Узнайте, какие материалы выбрать, как подготовить поверхность и избежать ошибок.

Читать полностью » Какие штрафы грозят за ночной шум: детали нового законопроекта о тишине сегодня в 15:16

Как заставить соседей замолчать ночью? Новый закон о тишине: что он нам обещает

Новые законы о ночной тишине могут стать реальной помощью в борьбе с шумными соседями. Узнайте, как наказать тех, кто нарушает покой, и какие меры есть в других странах.

Читать полностью » Почему простые табуреты вернулись в моду с ростом популярности минимализма сегодня в 14:18

Сканди, лофт и даже рустик: секрет универсальности вернувшегося в моду табурета

С ростом моды на минимализм в интерьере вернулись простые табуреты: они экономят место, удобны и гармонично вписываются в современные стили.

Читать полностью » Сравнение аэрогриля и мультиварки: что лучше выбрать для кухни 17.08.2025 в 1:15

Аэрогриль или мультиварка: что реально экономит время и силы

Аэрогриль или мультиварка? Разбираем плюсы и минусы приборов, личный опыт использования и советы, что выбрать для своей кухни.

Читать полностью » Что лучше для экономии места в небольшой кухне: круглый стол или узкий прямоугольный сегодня в 12:13

Круглый, барный или приставной: какой стол спасёт маленькую кухню

Как выбрать мебель для маленькой кухни: круглый стол, барная стойка или узкий прямоугольный у стены. Разбираем плюсы и минусы на личном опыте.

Читать полностью » Картофель фри без масла и стейки: что умеет современный аэрогриль сегодня в 11:11

Картошка фри без масла и сочный стейк: почему аэрогриль стал главным прибором на моей кухне

Картошка фри без масла, сочные стейки и быстрые ужины: почему аэрогриль стал для меня незаменимым прибором на кухне.

Читать полностью » ТОП-7 лайфхаков для организации пространства на кухне: простые решения на каждый день сегодня в 10:09

Маленькая кухня больше не проблема: секреты организации пространства

ТОП-7 лайфхаков для организации пространства на кухне: простые и доступные идеи, которые помогают освободить место и сделать кухню удобной.

Читать полностью » ТОП-5 приборов, которые реально экономят время на кухне каждый день сегодня в 9:07

15 минут вместо часа: техника, которая изменила мой быт на кухне

ТОП-5 приборов, которые экономят время на кухне: личный опыт, что действительно ускоряет готовку и уборку, а не превращается в пылесборник.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт назвала комплекс из четырех упражнений для пресса
Питомцы

Домашние продукты временно заменяют кошачий корм при его отсутствии
Красота и здоровье

Эффект мелиссы: природный способ борьбы с тревогой и проблемами пищеварения
Спорт и фитнес

Ученые Американского колледжа спортивной медицины назвали лучшие упражнения с гантелями для плеч
Культура и шоу-бизнес

Маргарита Суханкина: карьеру на сцене закончу, если залы опустеют
Наука и технологии

Нейробиологи выявили ключевые факторы формирования дружеских связей
Питомцы

Куриная кожица вызывает у собак ожирение и панкреатит
Спорт и фитнес

Шаги Basic Step, V-Step и другие: техника базовых элементов танцевальной аэробики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru