Мешки, вода и фильтры: как выбор пылесоса влияет на ваше здоровье и комфорт в доме

Задумывались ли вы, что происходит с пылью и микрочастицами, которые пылесос всасывает с поверхности? Чистота воздуха, который выходит из устройства, во многом зависит от фильтрации, и от этого стоит отталкиваться при выборе пылесоса.

Почему фильтрация так важна?

Пылесос не только захватывает видимые частички грязи, но и всасывает микроскопические элементы, которые для нас незаметны. Это споры плесени, фекалии, частицы кожи людей и животных, пыльца, микробактерии, а также фрагменты насекомых. Если эти микрочастицы не задерживаются фильтрами, они снова попадут в воздух, где могут стать источником аллергий и других заболеваний. Эксперт по клинингу Анастасия Анохина объясняет:

"Если фильтры не справляются, вся эта "красота" вылетает из пылесоса с большой скоростью и снова расползается по дому".

Типы фильтров пылесосов и их особенности

Сегодня пылесосы оснащены различными фильтрами. Рассмотрим основные их типы.

1. Пылесосы с поролоновым фильтром и мешками для мусора

Это старый, но всё ещё популярный вариант. Мешок и поролоновый фильтр задерживают только видимую пыль. Мелкие частицы, такие как споры плесени или пыльца, спокойно проходят через них. При включении пылесоса с загрязнённым фильтром может вырваться облако пыли.

Преимущества: компактность, доступная цена, хороши для быстрого удаления видимой грязи.

Недостатки: быстро забиваются, потеря мощности, требует частой замены фильтров и мешков.

2. Пылесосы с аквафильтром

В этих моделях используется вода для очистки воздуха. Крупные частицы пыли оседают в резервуаре с водой, что позволяет эффективно удалять грубую грязь.

Однако стоит помнить, что микрочастицы всё равно могут пройти через воду. Поэтому важно использовать дополнительную воздушную фильтрацию. Плюс ко всему, после каждой уборки необходимо сливать воду и чистить резервуар.

Преимущества: увлажнение и очистка воздуха, нет необходимости в мешках.

Недостатки: требует регулярной чистки фильтров и слива воды, крупные размеры устройства.

3. Пылесосы с НЕРА-фильтром

НЕРА-фильтры — это высокоэффективные системы очистки, которые задерживают до 99,95% микроскопических частиц. Эта технология была изначально разработана для медицинских нужд и теперь широко используется в бытовых устройствах.

Однако, чтобы пылесос сохранял свою эффективность, фильтр нужно менять регулярно.

Преимущества: отличная фильтрация воздуха, компактные устройства.

Недостатки: необходимость замены фильтра, потеря эффективности при его загрязнении.

4. Пылесосы с водным сепаратором

Эти пылесосы используют высокоскоростную турбину и воду, чтобы эффективно удалять микроскопическую пыль. В процессе работы создаётся мощный водяной вихрь, который задерживает даже самые мелкие частицы.

Эта система не требует расходных материалов и может служить до 10 лет.

Преимущества: высокая степень очистки, не требует замены фильтров, долговечность.

Недостатки: высокая цена, громоздкость устройства.

Какой пылесос выбрать?

В зависимости от ваших потребностей и бюджета можно выбрать идеальную модель:

Для аллергиков и глубокой уборки подойдут пылесосы с аквафильтром и НЕРА-фильтром. Не забывайте о регулярной замене фильтров.

Для быстрого удаления видимой грязи можно использовать компактные пылесосы с мешками или контейнерами, но не забывайте о регулярном обслуживании.

В идеале, стоит также приобрести очиститель воздуха для дополнительной защиты.