Кошка рядом с новорожденным
Кошка рядом с новорожденным
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:05

Болезни, которые лишают детей жизни ещё до двух лет

Врач Кондратенко: вакцины против гепатита C и ВИЧ пока не существует

Современная медицина достигла огромного прогресса в борьбе с инфекционными и наследственными заболеваниями, но вместе с тем остаются вызовы, которые пока не удается полностью преодолеть. Многие болезни сегодня считаются управляемыми, однако ряд инфекций и генетических патологий всё ещё представляют серьезную угрозу для здоровья.

Вакцинация как инструмент защиты

Врач-терапевт и кардиолог сети клиник ИММА Марина Кондратенко напомнила, что именно вакцинация сыграла ключевую роль в искоренении и контроле ряда опасных инфекций.

"Многие болезни в настоящий момент являются управляемыми. С помощью вакцинации основная масса людей оказывается невосприимчива к инфекции", — сообщила врач-терапевт, кардиолог Марина Кондратенко.

По словам специалиста, гепатит B относится к числу инфекций, которые удается держать под контролем благодаря эффективной вакцине.

Болезни, для которых вакцины нет

Не все инфекции удалось победить таким способом. Так, против гепатита C до сих пор не существует прививки, но медицина сделала шаг вперед: современные методы терапии позволяют полностью избавляться от многих его форм. Ситуация с ВИЧ гораздо сложнее — вакцины нет, а все попытки её создать пока наталкиваются на серьезные технические препятствия.

"Это связано с определенными техническими сложностями, и, конечно, научные работы идут в этом направлении, потому что это, как считается, медленный невидимый убийца. Хотелось бы, чтобы эта инфекция тоже перешла в разряд управляемых", — подчеркнула врач-терапевт, кардиолог Марина Кондратенко.

Эксперты уверены: несмотря на трудности, исследования в области вакцины против ВИЧ будут продолжаться, поскольку речь идет об одной из самых опасных и распространенных инфекций.

Генетические заболевания — особая проблема

Кондратенко напомнила, что кроме инфекций существуют и врожденные патологии, которые медицина пока не способна эффективно излечивать. Примером является спинальная мышечная атрофия (СМА). Лечение этой болезни возможно с помощью вирусных векторов, доставляющих исправленные гены. Однако такая терапия остается доступной лишь единицам.

Сегодня единственный препарат, позволяющий остановить развитие СМА, — это вакцина Зоусингма. Но её стоимость столь высока, что подавляющее большинство пациентов не имеют шансов получить лечение.

Первичный иммунодефицит — смертельный риск для детей

Серьезную угрозу для жизни представляют и врожденные нарушения иммунной системы. "Российский медицинский журнал" приводит данные, согласно которым тяжелые формы первичного иммунодефицитного состояния (ПИДС) чаще всего заканчиваются смертью в первые два года жизни ребенка. Такие заболевания требуют особого внимания, ведь пока медицина может предложить лишь ограниченные возможности помощи.

Итоги

Сегодня врачи продолжают искать новые способы сделать большее количество болезней управляемыми. Вакцинация доказала свою эффективность, но остаются направления, где требуется прорыв. Для человечества жизненно важно, чтобы такие болезни, как ВИЧ и тяжелые генетические патологии, из разряда смертельных перешли хотя бы в управляемые.

