Болезни возвращаются с новой силой: почему отказ от прививок ставит под угрозу всех

Вакцинация остаётся одной из самых надёжных мер защиты от инфекций. Она помогает не только избежать тяжёлых осложнений заболеваний, но и формирует коллективный иммунитет, который спасает жизни людей с медицинскими противопоказаниями. Сегодня вокруг прививок по-прежнему существует множество мифов, и именно поэтому врачи призывают родителей строго соблюдать Национальный календарь иммунизации.

"Польза от прививок значительно превышает возможные риски", — сказал врач-педиатр Антон Прохоренко.

Почему прививки так важны

Главная цель вакцинации — снизить вероятность тяжёлого течения болезней, которые раньше часто заканчивались инвалидностью или смертельным исходом. Даже простая на первый взгляд ОРВИ может привести к пневмонии или воспалению мозга. У привитых людей такие инфекции протекают значительно легче.

Кроме того, благодаря прививкам создаётся "щит" для всего общества. Когда большая часть людей имеет иммунитет, инфекция перестаёт распространяться активно, и защищёнными оказываются даже те, кто по состоянию здоровья не может получить вакцину.

Сравнение: болезни без прививки и после вакцинации