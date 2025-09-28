Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
девочка болеет
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:45

Болезни возвращаются с новой силой: почему отказ от прививок ставит под угрозу всех

Педиатр Антон Прохоренко: польза прививок значительно превышает риски

Вакцинация остаётся одной из самых надёжных мер защиты от инфекций. Она помогает не только избежать тяжёлых осложнений заболеваний, но и формирует коллективный иммунитет, который спасает жизни людей с медицинскими противопоказаниями. Сегодня вокруг прививок по-прежнему существует множество мифов, и именно поэтому врачи призывают родителей строго соблюдать Национальный календарь иммунизации.

"Польза от прививок значительно превышает возможные риски", — сказал врач-педиатр Антон Прохоренко.

Почему прививки так важны

Главная цель вакцинации — снизить вероятность тяжёлого течения болезней, которые раньше часто заканчивались инвалидностью или смертельным исходом. Даже простая на первый взгляд ОРВИ может привести к пневмонии или воспалению мозга. У привитых людей такие инфекции протекают значительно легче.

Кроме того, благодаря прививкам создаётся "щит" для всего общества. Когда большая часть людей имеет иммунитет, инфекция перестаёт распространяться активно, и защищёнными оказываются даже те, кто по состоянию здоровья не может получить вакцину.

Сравнение: болезни без прививки и после вакцинации

Заболевание Без вакцинации После вакцинации
Корь Высокая температура, пневмония, энцефалит, возможна смерть Болезнь редко развивается, осложнения почти исключены
Грипп Тяжёлое течение, риск госпитализации Более лёгкие формы, сокращение длительности болезни
Коклюш Судороги, остановки дыхания у детей Снижение числа приступов и осложнений
Ветряная оспа Риск рубцов, воспалений кожи, энцефалита Болезнь протекает в лёгкой форме или не возникает

Советы шаг за шагом: как подготовиться к вакцинации

  1. За несколько дней наблюдайте за состоянием ребёнка — нет ли температуры или острого недомогания.

  2. Перед прививкой покажите ребёнка врачу — педиатр исключит противопоказания.

  3. Возьмите с собой воду и лёгкий перекус, чтобы ребёнок чувствовал себя спокойно.

  4. После укола не покидайте поликлинику 20-30 минут — на случай редкой аллергической реакции.

  5. В течение суток избегайте перегрева и слишком активных физических нагрузок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Отказ от прививки при лёгком насморке.

  • Последствие: Срыв графика вакцинации, ослабленный иммунный ответ.

  • Альтернатива: Делать прививку, если нет температуры и ребёнок чувствует себя нормально.

  • Ошибка: Полный отказ от календаря вакцинации.

  • Последствие: Риск тяжёлых болезней и осложнений.

  • Альтернатива: Соблюдать Национальный календарь и согласовывать особые случаи с врачом.

  • Ошибка: Ориентация только на советы из соцсетей.

  • Последствие: Дезинформация и опасные решения для здоровья.

  • Альтернатива: Использовать официальные рекомендации Минздрава и консультации педиатра.

А что если нарушить график

Если между дозами прививки проходит слишком большой промежуток, иммунитет может не сформироваться полностью. В этом случае врач назначит "догоняющий график". Это безопасно, но всегда лучше придерживаться базового расписания, чтобы организм ребёнка был защищён в наиболее уязвимые периоды жизни.

