Болезни возвращаются с новой силой: почему отказ от прививок ставит под угрозу всех
Вакцинация остаётся одной из самых надёжных мер защиты от инфекций. Она помогает не только избежать тяжёлых осложнений заболеваний, но и формирует коллективный иммунитет, который спасает жизни людей с медицинскими противопоказаниями. Сегодня вокруг прививок по-прежнему существует множество мифов, и именно поэтому врачи призывают родителей строго соблюдать Национальный календарь иммунизации.
"Польза от прививок значительно превышает возможные риски", — сказал врач-педиатр Антон Прохоренко.
Почему прививки так важны
Главная цель вакцинации — снизить вероятность тяжёлого течения болезней, которые раньше часто заканчивались инвалидностью или смертельным исходом. Даже простая на первый взгляд ОРВИ может привести к пневмонии или воспалению мозга. У привитых людей такие инфекции протекают значительно легче.
Кроме того, благодаря прививкам создаётся "щит" для всего общества. Когда большая часть людей имеет иммунитет, инфекция перестаёт распространяться активно, и защищёнными оказываются даже те, кто по состоянию здоровья не может получить вакцину.
Сравнение: болезни без прививки и после вакцинации
|Заболевание
|Без вакцинации
|После вакцинации
|Корь
|Высокая температура, пневмония, энцефалит, возможна смерть
|Болезнь редко развивается, осложнения почти исключены
|Грипп
|Тяжёлое течение, риск госпитализации
|Более лёгкие формы, сокращение длительности болезни
|Коклюш
|Судороги, остановки дыхания у детей
|Снижение числа приступов и осложнений
|Ветряная оспа
|Риск рубцов, воспалений кожи, энцефалита
|Болезнь протекает в лёгкой форме или не возникает
Советы шаг за шагом: как подготовиться к вакцинации
-
За несколько дней наблюдайте за состоянием ребёнка — нет ли температуры или острого недомогания.
-
Перед прививкой покажите ребёнка врачу — педиатр исключит противопоказания.
-
Возьмите с собой воду и лёгкий перекус, чтобы ребёнок чувствовал себя спокойно.
-
После укола не покидайте поликлинику 20-30 минут — на случай редкой аллергической реакции.
-
В течение суток избегайте перегрева и слишком активных физических нагрузок.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Отказ от прививки при лёгком насморке.
-
Последствие: Срыв графика вакцинации, ослабленный иммунный ответ.
-
Альтернатива: Делать прививку, если нет температуры и ребёнок чувствует себя нормально.
-
Ошибка: Полный отказ от календаря вакцинации.
-
Последствие: Риск тяжёлых болезней и осложнений.
-
Альтернатива: Соблюдать Национальный календарь и согласовывать особые случаи с врачом.
-
Ошибка: Ориентация только на советы из соцсетей.
-
Последствие: Дезинформация и опасные решения для здоровья.
-
Альтернатива: Использовать официальные рекомендации Минздрава и консультации педиатра.
А что если нарушить график
Если между дозами прививки проходит слишком большой промежуток, иммунитет может не сформироваться полностью. В этом случае врач назначит "догоняющий график". Это безопасно, но всегда лучше придерживаться базового расписания, чтобы организм ребёнка был защищён в наиболее уязвимые периоды жизни.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru