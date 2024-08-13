Осложнения от вакцин: страшные факты, о которых мало кто говорит

Исследования показали, что в редких случаях вакцины могут вызывать нарушения нервной системы или усугублять существующие неврологические заболевания. Тем не менее, преимущества вакцинации значительно превышают потенциальные риски, о чем говорится в обзоре, опубликованном в журнале Nature Reviews Neurology.
Ученые изучили данные о неврологических осложнениях, связанных с различными вакцинами. Согласно медицинским отчетам, живые вакцины, содержащие ослабленные патогены, иногда могут приводить к нервным расстройствам.
Например, полиовирус из оральной вакцины в редких случаях может мутировать и спровоцировать паралитический полиомиелит. Вакцина против кори в исключительных случаях вызывает энцефалит.
Вакцины против COVID-19 могут быть связаны с развитием синдрома Гийена-Барре, который сопровождается нарушениями иммунной и нервной систем. Однако вероятность возникновения этого синдрома выше при заражении коронавирусом, чем после вакцинации.
Кроме того, было выявлено, что нарколепсия, состояние, характеризующееся внезапным засыпанием, может быть связана с вакциной против свиного гриппа 2009 года.
Также исследователи рассмотрели влияние вакцинации на пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями. Для людей с рассеянным склерозом и эпилепсией не было обнаружено увеличения риска рецидивов после вакцинации. В случае тяжелой инвалидности, вызванной рассеянным склерозом, вакцины против COVID-19 оказались даже полезными.
У пациентов с миастенией гравис наблюдалось небольшое повышение риска госпитализации после вакцинации ChAdOx1 nCoV-19, но причина этого пока неясна.
Обзор подчеркивает значимость вакцинации в предотвращении серьезных инфекций и связанных с ними неврологических осложнений. Авторы признают, что в редких случаях возможны неврологические побочные эффекты, особенно от живых вакцин. Большинству людей не стоит бояться вакцинации, за исключением тех, кто уже столкнулся с редкими побочными эффектами.
Для повышения безопасности вакцин и укрепления доверия к ним в будущем важно улучшить сбор данных о побочных реакциях, заключают ученые.
Фото: commons.wikimedia.org/gencat cat (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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