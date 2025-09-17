Сами переболеют: в Пензе и окрестностях растёт число отказов от детских прививок

В Пензенской области небольшая, но заметная часть родителей — около 2-2,5% — полностью отказывается от вакцинации детей, даже когда у ребёнка нет медицинских противопоказаний. Об этом рассказала первый заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьёва.

Большинство всё же "за" иммунизацию

По словам Воробьёвой, основная масса родителей следует национальному календарю и понимает важность своевременных прививок.

Однако особое внимание привлекла статистика по сезонным отказам. Каждый год от вакцинации против гриппа отказывается от 4 до 7% семей.

Аргументы противников

"Эти родители считают, что ребёнок сам переболеет и сможет адекватно перенести заболевание", — пояснила Воробьёва.

География отказов

Интересно, что отказы носят локальный характер. На августовском брифинге чиновница уточнила:

"В разные годы процент разный, но есть районы, где отказываются чаще: это Лопатино, Спасск — у них вообще по всем прививкам большие отказы, частично Колышлей. В Пензе тоже есть некоторые школы, которые отказываются. И город Заречный всегда у нас как-то проваливается по прививкам".

Массовость или исключение?

Несмотря на такие показатели, региональное Минздрав уверяет: отказы не являются массовым явлением и не угрожают общей системе иммунизации в школах. Но внимание к этой теме сохраняется, ведь любая тенденция к росту может повлиять на коллективный иммунитет.