Отказ от прививок бьёт по детям: власти назвали проблемные районы

вчера в 23:33

Вместе со свадьбой — в перинатальный центр: 199 пар в Пензе проверили репродуктивное здоровье

В Пензе 199 пар новобрачных проверили репродуктивное здоровье. У части выявили заболевания, а 12 семьям рекомендовали ЭКО. В чём важность подготовки?

вчера в 22:19

Упавшие деревья при шторме стали причиной госпитализации и разрушений в регионе

В результате сильного шторма в Самарской области пострадали пять человек, включая ребенка. По данным экстренных служб, четверых из них госпитализировали с травмами различной степени тяжести, еще один получил амбулаторное лечение. Стихия также стала причиной падения 24 деревьев, которые повредили 15 автомобилей — 11 в Тольятти и 4 в Приволжском районе.

24.08.2025 в 21:05

Наука объединяет: как Путин говорил о ядерном паритете и возвращении западных партнеров

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Саров принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию отечественной атомной отрасли. В Российском федеральном ядерном центре глава государства возложил цветы к памятнику Юлию Харитону — одному из создателей советского атомного проекта.

24.08.2025 в 14:08

Свадьба на сцене и богатыри в колясках: как Саранск объединил семьи со всей России

В Саранске состоялось торжественное открытие III Всероссийского молодежного фестиваля национальных культур и креативных индустрий "Мы вместе!". Уникальность нынешнего форума заключалась в его семейном формате — мероприятие объединило более 5000 участников из одиннадцати регионов России, включая Башкортостан, Чувашию, Алтайский край, Москву и Санкт-Петербург.

23.08.2025 в 23:08

ДТП с опасным грузом: столкновение на нижегородской трассе привело к взрыву и человеческим жертвам

Крупная авария с трагическими последствиями произошла 23 августа на федеральной трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области. В результате столкновения грузового автомобиля, перевозившего опасный груз, с автовозом произошел мощный взрыв цистерны со сжиженной углекислотой. На месте скончался водитель грузовика.

23.08.2025 в 11:27

Будущее Прикамья: как комплексная застройка меняет облик столицы региона

В рамках рабочего визита в Пермский край министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин ознакомился с ходом реализации ключевых градостроительных проектов, формирующих новый облик столицы Прикамья. В инспекционной поездке его сопровождал губернатор региона Дмитрий Махонин.

22.08.2025 в 23:20

Абсолютный лидер в мировой атомной энергетике: ключевые темы встречи Путина с ядерщиками

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Саров провел встречу с ведущими специалистами атомной отрасли, приуроченную к 80-летию отечественной ядерной промышленности. В своем выступлении глава государства подчеркнул стратегическую роль атомного комплекса, в котором сегодня задействовано почти полмиллиона человек.

22.08.2025 в 15:00

Прорыв для автопрома: как саратовский завод избавит Россию от импортной зависимости

В Саратовской области реализуется масштабный проект по импортозамещению в автомобильной промышленности. На базе предприятия АО "Резинотехника" в Балакове создается первая в стране производственная линия по выпуску изделий из политетрафторэтилена (ПТФЭ) — уникального материала с высочайшими показателями скольжения и химической стойкости.

