девочка болеет
девочка болеет
Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:01

Отказ от прививок бьёт по детям: власти назвали проблемные районы

В Пензе и Заречном зафиксированы случаи массовых отказов от школьных вакцинаций

Отказы родителей от вакцинации детей в школах региона пока нельзя назвать массовыми, однако география таких случаев вполне определённа.

Статистика отказов
На брифинге в правительстве Пензенской области врио министра здравоохранения Марина Воробьёва сообщила, что примерно 10% родителей выступают против прививок.

"В разные годы процент разный, но есть районы, где отказываются чаще: это Лопатино, Спасск — у них вообще по всем прививкам большие отказы, частично Колышлей. В Пензе тоже есть некоторые школы, которые отказываются. И город Заречный всегда у нас как-то проваливается по прививкам", — отметила Воробьёва.

Новая партия вакцины
Накануне в регион поступило 68 630 доз препарата "Ультрикс Квадри".
Этой вакциной в первую очередь будут прививать:

  • детей от 6 месяцев до 7 лет, посещающих детские сады,
  • малышей с хроническими заболеваниями,
  • беременных женщин.

Всего партия рассчитана на 97,7 тысячи человек.

