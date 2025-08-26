Отказ от прививок бьёт по детям: власти назвали проблемные районы
Отказы родителей от вакцинации детей в школах региона пока нельзя назвать массовыми, однако география таких случаев вполне определённа.
Статистика отказов
На брифинге в правительстве Пензенской области врио министра здравоохранения Марина Воробьёва сообщила, что примерно 10% родителей выступают против прививок.
"В разные годы процент разный, но есть районы, где отказываются чаще: это Лопатино, Спасск — у них вообще по всем прививкам большие отказы, частично Колышлей. В Пензе тоже есть некоторые школы, которые отказываются. И город Заречный всегда у нас как-то проваливается по прививкам", — отметила Воробьёва.
Новая партия вакцины
Накануне в регион поступило 68 630 доз препарата "Ультрикс Квадри".
Этой вакциной в первую очередь будут прививать:
- детей от 6 месяцев до 7 лет, посещающих детские сады,
- малышей с хроническими заболеваниями,
- беременных женщин.
Всего партия рассчитана на 97,7 тысячи человек.
