Прививка собак превратилась в тревожный выбор: что проверить перед вакцинацией питомца

Владельцы животных должны сейчас проявлять максимальную осторожность при выборе препаратов для иммунизации после массовой гибели собак из-за некачественной вакцины, предупредил ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнул, что в текущих условиях ключевым фактором безопасности становится доверие к проверенным ветеринарным специалистам.

Ранее сообщалось, что вакцина "Мультикан-8", двадцатую серию которой изъяли из обращения после около трехсот случаев смертей собак в десятке регионов России, все еще доступна. Но врачи опасаются применять даже те партии, к которым претензий у владельцев животных не было.

Карапетьянц отметил, что ситуация с Мультиканом-8 обнажила проблему контроля качества на производстве. По его словам, ветеринарный врач физически не может определить пригодность препарата до момента его введения, поэтому ответственность полностью ложится на производителя и систему тестирования продукции на выходе.

"Это вопрос порядочности людей, которые вакцину выпускали. Они должны были ее на выходе протестировать и проверить. Кстати говоря, с этой вакциной проблемы были и у моих собак в прошлом году. После применения у одного из псов наблюдалась хромота в течение трех дней", — пояснил Карапетьянц.

Специалисты напоминают, что любая нетипичная реакция на прививку требует немедленного обращения в клинику. При этом эксперт рекомендует по возможности переходить на раздельные схемы вакцинации вместо использования сложных комбинированных составов. Для взрослых животных, чей базовый иммунитет уже сформирован в первые годы жизни, кинолог считает оправданным отказ от ежегодных комплексных инъекций в пользу защиты от наиболее опасных инфекций.

"В Мультикане восьмерке уже есть компонент от бешенства. Но существуют отдельные отечественные вакцины от бешенства, они менее инвазивны и практически не влияют на общее состояние. Я не буду больше делать своим собакам комплексную прививку, ограничусь только ежегодной вакцинацией от бешенства", — поделился мнением эксперт.

При этом правильная подготовка к процедуре и выбор узконаправленных препаратов снижают нагрузку на организм.

Регулярная профилактика смертельных вирусов остается обязательной, но выбор конкретного препарата должен быть осознанным. Владельцам стоит учитывать, что российские ветеринарные препараты сейчас являются основным доступным вариантом на рынке. Чтобы минимизировать риски, важно избегать сомнительных поставщиков, так как покупка лекарств в интернете часто оборачивается приобретением контрафакта.

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