Опубликована сегодня в 14:11

Прививка работает не сразу: сколько нужно времени для защиты

Врач Кондрахин: прививку нужно сделать минимум за 14 дней до роста заболеваемости

Вакцинация остаётся самым надёжным способом защиты от сезонных инфекций, однако подходить к ней нужно правильно. Терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с 360. ru напомнил, какие шаги важно сделать перед прививкой и почему откладывать её не стоит.

Подготовка к вакцинации

Перед тем как поставить прививку, необходимо пройти осмотр у врача. Медик должен убедиться, что у пациента нет текущей инфекции. Даже лёгкие признаки недомогания, такие как покраснение горла или насморк, могут стать причиной для переноса вакцинации на несколько дней.

Время для прививки

"Чтобы иммунитет сформировался, нужно минимум 14 дней", — объяснил Кондрахин.

Именно поэтому прививку важно сделать заблаговременно, до роста заболеваемости. Сейчас, по словам специалиста, начался оптимальный период для вакцинации.

Против каких инфекций прививаются чаще всего

В рамках Национального календаря, утверждённого Минздравом, ежегодно россиянам рекомендуется прививаться от гриппа и коронавируса.

"Традиционно прививаемся от гриппа, потому что это основная вирусная инфекция, которая нам досаждает больше всего, и от неё больше всего проблем мы имеем. Второе — это новая коронавирусная инфекция", — отметил врач.

Зачем нужна массовая вакцинация

Чтобы избежать масштабных вспышек, привито должно быть не менее 80% населения. Если этот показатель ниже, болезнь продолжает свободно распространяться. Кондрахин напомнил, что отсутствие популяционного иммунитета против коронавируса на старте пандемии стало причиной огромного числа заболевших.

"Если не делать прививку, примерно будет так же, как новая коронавирусная инфекция: нет иммунитета — нет антител, вот она, болезнь", — заключил он.

Дополнение экспертов

Врач-терапевт Алексей Парамонов ранее пояснил, что оптимальные сроки вакцинации от гриппа — сентябрь и октябрь. Иммунитет вырабатывается в течение 2-4 недель и сохраняется до года. Поскольку вирусы мутируют, прививаться обновлённой вакциной нужно ежегодно.

Итог

Прививка — это возможность защитить себя и близких от тяжёлых осложнений гриппа и коронавируса. Главное — пройти медицинский осмотр, выбрать правильное время и помнить, что коллективный иммунитет формируется только при высокой приверженности вакцинации.

