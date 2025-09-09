Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чем может обернуться отказ от прививки: запреты, отстранения и закрытые двери

Врач Андрей Кондрахин напомнил об ограничениях при отказе от вакцинации

Отказ от вакцинации остаётся правом человека, однако он может обернуться серьёзными ограничениями, предусмотренными законодательством. Об этом напомнил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Какие ограничения возможны

По словам специалиста, отсутствие прививок может привести к запрету на въезд в ряд стран, отказу в посещении образовательных и оздоровительных учреждений в период эпидемий. Кроме того, некоторые профессии предполагают обязательную вакцинацию: при её отсутствии работника могут не принять на должность или временно отстранить от исполнения обязанностей, если деятельность связана с высоким риском заражения.

Почему важны прививки

Кондрахин отметил, что ключевыми в профилактике считаются прививки от гриппа и COVID-19. Эти инфекции несут наибольшую угрозу, а иммунитет после вакцинации формируется не сразу.

Для выработки устойчивой защиты требуется не менее двух недель, поэтому вакцинацию стоит проходить заблаговременно, до начала сезонного всплеска заболеваемости, — пояснил врач.

Рекомендации перед процедурой

Прежде чем сделать прививку, важно проконсультироваться с врачом. Даже лёгкие признаки простуды могут стать временным противопоказанием. Оптимальным временем для вакцинации специалист назвал период после отпуска, когда организм восстановлен и легче переносит нагрузку.

Коллективный иммунитет

Даже у привитых сохраняется вероятность заражения, но наличие антител обычно облегчает течение болезни и снижает риск её передачи. По словам Кондрахина, настоящая защита формируется только на уровне общества, если привито более 80% населения. Такой показатель создаёт барьер для эпидемий, тогда как при охвате менее 60% вероятность массовых вспышек резко возрастает. Пандемия коронавируса стала тому ярким подтверждением.

