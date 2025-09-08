Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Медсестра проводит вакцинацию
Медсестра проводит вакцинацию
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:20

Осень проверит иммунитет на прочность: как вакцинация спасает от тяжёлых последствий

Врач Андрей Кондрахин назвал оптимальное время для вакцинации осенью

Забота о здоровье осенью выходит на первый план, и один из самых важных шагов в этот период — вакцинация. Врачи напоминают, что именно прививки помогают снизить риск тяжёлых заболеваний и осложнений.

Какие вакцины делают чаще всего

По словам специалистов, наибольшее распространение традиционно имеет вакцинация от гриппа. Эта болезнь способна выбить человека из привычного ритма на недели и привести к осложнениям. В последние годы популярной стала и прививка от коронавируса, которая также помогает защититься от тяжёлого течения инфекции.

Почему важно пройти осмотр

Перед введением вакцины рекомендуется обязательно посетить врача. Это необходимо, чтобы исключить наличие скрытых инфекций или воспалительных процессов. Если медик обнаружит признаки заболевания, процедуру переносят на несколько дней, пока организм не восстановится.

"Поэтому минимум за 14 дней мы должны обязательно отсчитать в обратную сторону до вероятных осложнений заболеть", — сказал врач Андрей Кондрахин.

Когда лучше прививаться

Оптимальным временем для вакцинации специалисты называют начало осени. После летнего отдыха организм находится в хорошем состоянии, что позволяет легче перенести прививку и сформировать иммунитет до сезона активного распространения вирусов.

Основные правила подготовки

Чтобы вакцинация прошла без осложнений, врачи советуют:
• за несколько дней нормализовать сон и режим питания;
• избегать чрезмерных физических нагрузок;
• не употреблять алкоголь в период подготовки;
• при хронических заболеваниях заранее проконсультироваться с профильным специалистом.

Соблюдение этих рекомендаций помогает организму выработать устойчивый иммунитет и снизить риск побочных реакций.

